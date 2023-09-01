Власти РФ смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

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Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) ‒ многопрофильный радиотехнический холдинг. Челябинск, электроника, импортозамещение, печатная плата, инновации, айти, it-технологиии, производство, нпо ртс
IT-специалисты смогут взять ипотеку без учета требований к минимальной зарплате Фото:

Правительство России смягчило условия для получения ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредитов сотрудникам IT-компаний не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты.

«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит получить жилье большему количеству сотрудников этой отрасли.

До нововведений работники IT-компаний в городах миллионниках должны были иметь ежемесячный доход в 120 тысяч рублей для получения льготной ипотеки. В небольших городах специалистам необходимо было зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц.

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Правительство России смягчило условия для получения ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредитов сотрудникам IT-компаний не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты. «IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит получить жилье большему количеству сотрудников этой отрасли. До нововведений работники IT-компаний в городах миллионниках должны были иметь ежемесячный доход в 120 тысяч рублей для получения льготной ипотеки. В небольших городах специалистам необходимо было зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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