Власти РФ смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

01 сентября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

IT-специалисты смогут взять ипотеку без учета требований к минимальной зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России смягчило условия для получения ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредитов сотрудникам IT-компаний не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты. «IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит получить жилье большему количеству сотрудников этой отрасли. До нововведений работники IT-компаний в городах миллионниках должны были иметь ежемесячный доход в 120 тысяч рублей для получения льготной ипотеки. В небольших городах специалистам необходимо было зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц.

Правительство России смягчило условия для получения ипотеки IT-специалистам. Теперь при выдаче кредитов сотрудникам IT-компаний не будут учитываться требования к минимальному уровню зарплаты. «IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит получить жилье большему количеству сотрудников этой отрасли. До нововведений работники IT-компаний в городах миллионниках должны были иметь ежемесячный доход в 120 тысяч рублей для получения льготной ипотеки. В небольших городах специалистам необходимо было зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц.