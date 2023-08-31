ЛДПР предложила назвать улицу в ХМАО в честь Жириновского

Решение о названии улицы в честь Владимира Жириновского (на фото) будут принимать жители Пойковского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители ЛДПР в Нефтеюганском районе обратились к главе Пойковского Ирине Бородиной с предложением назвать одну из улиц поселения именем основателя партии Владимира Жириновского. Об этом общественники сообщили на своем сайте.

«Партийцы в Нефтеюганском районе вышли с инициативой дать название одной из улиц городского поселения Пойковский в честь Владимира Вольфовича Жириновского. С официальным обращением обратились к главе Бородиной Ирине Сергеевне. Ждем решение главы поселения», — рассказали в пресс-службе ЛДПР.

По словам главы Нефтеюганского района Аллы Бочко, подобные вопросы должны решаться по согласованию жителей поселения. «Глава поселения Ирина Сергеевна рассказывала мне об этой инициативе. Ее мнение на этот счет такое же, как и у меня — этот вопрос должна решить общественность Пойковского. Она этот вопрос будет выносить на общественный совет, возможно будет проводиться соцопрос среди населения», — пояснила Бочко корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Москве появилась улица имени создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Улица, названная в честь политика, находится недалеко от дома, где он проживал в течение многих лет.