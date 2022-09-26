В Москве появилась улица имени Жириновского

26 сентября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Власти Москвы назвали улицу вблизи дома Жириновского именем политика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский В Москве появилась улица имени создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило правительство города. «Безымянную улицу на западе Москвы назвали в честь Владимира Жириновского», — сообщило правительство Москвы. В официальном telegram-канале партии появилась информация о том, что улица, названная в честь политика, находится недалеко от дома, где он проживал в течение многих лет. Поблизости также расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР, отметили авторы. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, прощаться с ним приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

В Москве появилась улица имени создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило правительство города. «Безымянную улицу на западе Москвы назвали в честь Владимира Жириновского», — сообщило правительство Москвы. В официальном telegram-канале партии появилась информация о том, что улица, названная в честь политика, находится недалеко от дома, где он проживал в течение многих лет. Поблизости также расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР, отметили авторы. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, прощаться с ним приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.