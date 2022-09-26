В Москве появилась улица имени Жириновского

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Региональное отделение партии ЛДПР. Курган, жириновский владимир
Власти Москвы назвали улицу вблизи дома Жириновского именем политика Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

В Москве появилась улица имени создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило правительство города.

«Безымянную улицу на западе Москвы назвали в честь Владимира Жириновского», — сообщило правительство Москвы. В официальном telegram-канале партии появилась информация о том, что улица, названная в честь политика, находится недалеко от дома, где он проживал в течение многих лет. Поблизости также расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР, отметили авторы.

Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, прощаться с ним приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

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В Москве появилась улица имени создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило правительство города. «Безымянную улицу на западе Москвы назвали в честь Владимира Жириновского», — сообщило правительство Москвы. В официальном telegram-канале партии появилась информация о том, что улица, названная в честь политика, находится недалеко от дома, где он проживал в течение многих лет. Поблизости также расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР, отметили авторы. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, прощаться с ним приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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