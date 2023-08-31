Власти Губкинского, Тарко-Сале и Надыма перекроют дороги из-за праздников

В Губкинском, Тарко-Сале и Надыме перекроют участки городских улиц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО из-за мероприятий, посвященных Дню городов, с 1 по 3 сентября для движения автотранспорта будут закрыты центральные улицы. Сообщения опубликовали пресс-службы администраций Тарко-Сале, Губкинского и Надыма.

«1 и 2 сентября, в связи с празднованием 90-летия со дня образования Тарко-Сале, в городе временно перекроют участки дорог», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале. С 1 по 2 сентября в связи с празднованием Дня города ограничат движение в Надыме, а в Губкинском ограничения продлят и на 3 сентября.

В Тарко-Сале для движения 1 сентября с 14:00 до 11:00 2 сентября перекроют участок набережной Саргина. С 11:00 до полуночи 2 сентября закроют для автомобилей улицы Мезенцева, Геологов и Республики, также до 17 часов ограничат движение по улице Русская.

В Губкинском с 1 по 3 сентября закроют площадку возле ДК «Нефтяник», 2 сентября с 10:00 до 23:00 перекроют пересечения проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Площадку перед ДК «Олимп» перекроют 3 сентября с 12 до 23.

В Надыме 1 сентября с 14:00 до 22:00 1 сентября закроют для автомобилей набережную Оруджева, Ленинградский проспект и бульвар Стрижова. Те же улицы перекроют с 10:00 до 22:30 и 2 сентября. Кроме того, 2 сентября с 10 до 13:30 перекроют участки улиц Щербины, Пионерской и набережной Оруджева до дома 39.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое также будет отмечаться День города. Для безопасности мероприятий 2 сентября будут закрыты для автомобильного движения участки городских улиц.