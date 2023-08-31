31 августа 2023

Мэр Екатеринбурга заявил о провокации на выборах и обратится к силовикам. Фото

Мэр Екатеринбурга обратится в полицию из-за писем от его имени
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов сказал, что не имеет отношения к предвыборной рассылке Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в правоохранительные органы из-за предвыборных писем, которые начали распространять от его имени как минимум в Верх-Исетском районе. Об этом он заявил URA.RU.

«Это все фейк, конечно. Провокация, ерунда полная. Подпись же сегодня сделать элементарно. Обратимся в правоохранительные органы. Мы такие вещи пресекаем», — сказал Орлов.

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Екатеринбуржцам разослали письма «от мэра» в поддержку УГМК. Фото

Как ранее сообщало агентство, в почтовых ящиках на территории Верх-Исетского округа №3 появились обращения, где якобы Орлов — лидер общегородского списка «Единой России» — просит избирателей поддержать на выборах в думу 9—10 сентября сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (ЕР).

Ему противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»).

Есть ли такие письма в других районах, пока неизвестно
Есть ли такие письма в других районах, пока неизвестно
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в правоохранительные органы из-за предвыборных писем, которые начали распространять от его имени как минимум в Верх-Исетском районе. Об этом он заявил URA.RU. «Это все фейк, конечно. Провокация, ерунда полная. Подпись же сегодня сделать элементарно. Обратимся в правоохранительные органы. Мы такие вещи пресекаем», — сказал Орлов. Как ранее сообщало агентство, в почтовых ящиках на территории Верх-Исетского округа №3 появились обращения, где якобы Орлов — лидер общегородского списка «Единой России» — просит избирателей поддержать на выборах в думу 9—10 сентября сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (ЕР). Ему противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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