Мэр Екатеринбурга заявил о провокации на выборах и обратится к силовикам. Фото

Мэр Екатеринбурга обратится в полицию из-за писем от его имени

01 сентября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов сказал, что не имеет отношения к предвыборной рассылке Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в правоохранительные органы из-за предвыборных писем, которые начали распространять от его имени как минимум в Верх-Исетском районе. Об этом он заявил URA.RU. «Это все фейк, конечно. Провокация, ерунда полная. Подпись же сегодня сделать элементарно. Обратимся в правоохранительные органы. Мы такие вещи пресекаем», — сказал Орлов. Новость по теме Екатеринбуржцам разослали письма «от мэра» в поддержку УГМК. Фото Как ранее сообщало агентство, в почтовых ящиках на территории Верх-Исетского округа №3 появились обращения, где якобы Орлов — лидер общегородского списка «Единой России» — просит избирателей поддержать на выборах в думу 9—10 сентября сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (ЕР). Ему противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»). Есть ли такие письма в других районах, пока неизвестно Фото: читатель URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в правоохранительные органы из-за предвыборных писем, которые начали распространять от его имени как минимум в Верх-Исетском районе. Об этом он заявил URA.RU. «Это все фейк, конечно. Провокация, ерунда полная. Подпись же сегодня сделать элементарно. Обратимся в правоохранительные органы. Мы такие вещи пресекаем», — сказал Орлов. Как ранее сообщало агентство, в почтовых ящиках на территории Верх-Исетского округа №3 появились обращения, где якобы Орлов — лидер общегородского списка «Единой России» — просит избирателей поддержать на выборах в думу 9—10 сентября сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (ЕР). Ему противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»).