Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в правоохранительные органы из-за предвыборных писем, которые начали распространять от его имени как минимум в Верх-Исетском районе. Об этом он заявил URA.RU.
«Это все фейк, конечно. Провокация, ерунда полная. Подпись же сегодня сделать элементарно. Обратимся в правоохранительные органы. Мы такие вещи пресекаем», — сказал Орлов.
Как ранее сообщало агентство, в почтовых ящиках на территории Верх-Исетского округа №3 появились обращения, где якобы Орлов — лидер общегородского списка «Единой России» — просит избирателей поддержать на выборах в думу 9—10 сентября сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (ЕР).
Ему противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»).
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