Екатеринбуржцам разослали письма «от мэра» в поддержку УГМК. Фото

01 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов заявил, что не имеет отношения к рассылке Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга получили письма от имени главы города Алексея Орлова, где якобы он, лидер списка «Единой России» на выборах в гордуму, просит проголосовать за сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова — кандидата от администрации и ЕР в округе №3. Одним из таких писем с URA.RU поделился читатель. «Уважаемые жители Верх-Исетского района! 9—10 сентября мы будем выбирать городских депутатов. Для всех нас очень важно, чтобы в думу пришли достойные люди, готовые работать на благо города. Прошу вас поддержать группу кандидатов, идущих на выборы под лозунгом „Единая команда губернатора“. <…> В Верх-Исетском районе команду губернатора представляет Дмитрий Сторожилов — опытный руководитель, активный общественник, честный и порядочный человек. Прошу вас поддержать его кандидатуру! Спасибо! Рассчитываю на вашу поддержку», — говорится в письме. К нему авторы прикрепили подпись Орлова. В разговоре с URA.RU мэр назвал это «фейком». «Провокация. Ерунда полная», — заверил он. Сторожилову в округе противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»). Есть ли такие письма в других районах, пока неизвестно Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга получили письма от имени главы города Алексея Орлова, где якобы он, лидер списка «Единой России» на выборах в гордуму, просит проголосовать за сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова — кандидата от администрации и ЕР в округе №3. Одним из таких писем с URA.RU поделился читатель. «Уважаемые жители Верх-Исетского района! 9—10 сентября мы будем выбирать городских депутатов. Для всех нас очень важно, чтобы в думу пришли достойные люди, готовые работать на благо города. Прошу вас поддержать группу кандидатов, идущих на выборы под лозунгом „Единая команда губернатора“. <…> В Верх-Исетском районе команду губернатора представляет Дмитрий Сторожилов — опытный руководитель, активный общественник, честный и порядочный человек. Прошу вас поддержать его кандидатуру! Спасибо! Рассчитываю на вашу поддержку», — говорится в письме. К нему авторы прикрепили подпись Орлова. В разговоре с URA.RU мэр назвал это «фейком». «Провокация. Ерунда полная», — заверил он. Сторожилову в округе противостоят член Общественной палаты области Валерий Черкашин (самовыдвиженец) — друг оппонирующего мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР). А также Грэй Болтачев («Яблоко»).