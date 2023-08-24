Тюменьстат определил город в ХМАО с самой высокой ценой на бензин

25 августа 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

В Белоярском (ХМАО) цена бензина популярных марок превышает 53 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменьстат определил город в ХМАО с самой высокой ценой на бензин по результатам мониторинга с 15 по 21 августа. В службе статистики агентству сообщили, что наибольшая средняя цена на топливо популярных марок в этот период была зафиксирована в Белоярском. «В Белоярском средняя стоимость литра бензина АИ-95 составила 53 рубля, АИ-95 — 56,5 рублей, дизельное топливо в среднем стоило 65,5 рублей. Эти показатели превышают средние цены по округу и тарифы на топливо, зафиксированные в других городах округа, где проводился мониторинг: в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте», — пояснили в Тюменьстате. Средняя цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в ХМАО на прошлой неделе составляла 49,04 рубля, на АИ-95 — 53, 27 рубля, на дизельное топливо — 62,90 рубля. Наименьшую среднюю цену литра 92-го бензина зафиксировали в Сургуте — 48,01 рублей. В Нижневартовске эта марка топлива в среднем стоила 48, 99 рублей, в Ханты-Мансийске — 50, 94 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли цены на бензин. Стоимость литра автомобильного топлива с декабря прошлого года поднялась на 7,3%.

Тюменьстат определил город в ХМАО с самой высокой ценой на бензин по результатам мониторинга с 15 по 21 августа. В службе статистики агентству сообщили, что наибольшая средняя цена на топливо популярных марок в этот период была зафиксирована в Белоярском. «В Белоярском средняя стоимость литра бензина АИ-95 составила 53 рубля, АИ-95 — 56,5 рублей, дизельное топливо в среднем стоило 65,5 рублей. Эти показатели превышают средние цены по округу и тарифы на топливо, зафиксированные в других городах округа, где проводился мониторинг: в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте», — пояснили в Тюменьстате. Средняя цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в ХМАО на прошлой неделе составляла 49,04 рубля, на АИ-95 — 53, 27 рубля, на дизельное топливо — 62,90 рубля. Наименьшую среднюю цену литра 92-го бензина зафиксировали в Сургуте — 48,01 рублей. В Нижневартовске эта марка топлива в среднем стоила 48, 99 рублей, в Ханты-Мансийске — 50, 94 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли цены на бензин. Стоимость литра автомобильного топлива с декабря прошлого года поднялась на 7,3%.