Новый реанимобиль позволит перевозить тяжелобольных пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ишимским медикам ключи от новой машины скорой помощи. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Утро в Ишиме выдалось насыщенным. Перед линейкой заехал в Областную больницу №4. Передал врачам ключи от автомобиля скорой медицинской помощи класса „С“. Такой машины здесь раньше не было», — рассказал Моор.

Известно, что машина относится к категории реанимобилей и позволит транспортировать тяжелобольных пациентов. Ранее URA.RU рассказало о том, что Моор открыл в Ишиме обновленное здание школы №4.