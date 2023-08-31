31 августа 2023

Александр Моор вручил ишимским медикам ключи от новой машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помошь
Новый реанимобиль позволит перевозить тяжелобольных пациентов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ишимским медикам ключи от новой машины скорой помощи. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Утро в Ишиме выдалось насыщенным. Перед линейкой заехал в Областную больницу №4. Передал врачам ключи от автомобиля скорой медицинской помощи класса „С“. Такой машины здесь раньше не было», — рассказал Моор.

Известно, что машина относится к категории реанимобилей и позволит транспортировать тяжелобольных пациентов. Ранее URA.RU рассказало о том, что Моор открыл в Ишиме обновленное здание школы №4.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ишимским медикам ключи от новой машины скорой помощи. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Утро в Ишиме выдалось насыщенным. Перед линейкой заехал в Областную больницу №4. Передал врачам ключи от автомобиля скорой медицинской помощи класса „С“. Такой машины здесь раньше не было», — рассказал Моор. Известно, что машина относится к категории реанимобилей и позволит транспортировать тяжелобольных пациентов. Ранее URA.RU рассказало о том, что Моор открыл в Ишиме обновленное здание школы №4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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