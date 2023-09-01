Лавров поставил ультиматум G20 из-за Украины

Лавров: РФ не примет декларацию G20, если в ней не отразят позицию Москвы

01 сентября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил об ультиматуме РФ для стран G20 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия не примет декларацию саммита G20, если не станут учитывать российскую позицию по мировым кризисам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России по мировым кризисам», — сказал Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско — преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». Саммит Большой двадцатки стартует 9 сентября в Нью Дели (Индия). Мероприятие станет кульминацией всех прошедших в течение года встреч стран G20. В конце саммита государства-участники примут декларацию, в которой заявят о приверженности глав государств к приоритетам, обсуждаемым во время встреч. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание стран G20. Позже в СМИ начали писать, что глава КНР Си Цзиньпин тоже не появится на предстоящем саммите.

Россия не примет декларацию саммита G20, если не станут учитывать российскую позицию по мировым кризисам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России по мировым кризисам», — сказал Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско — преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». Саммит Большой двадцатки стартует 9 сентября в Нью Дели (Индия). Мероприятие станет кульминацией всех прошедших в течение года встреч стран G20. В конце саммита государства-участники примут декларацию, в которой заявят о приверженности глав государств к приоритетам, обсуждаемым во время встреч. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание стран G20. Позже в СМИ начали писать, что глава КНР Си Цзиньпин тоже не появится на предстоящем саммите.