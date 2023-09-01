В свердловской школе, где учатся 6 учеников, День знаний встретили без света. Видео

В селе Шайтанка отключили свет, но дети и учителя устроили праздник 1 сентября

01 сентября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В школе Шайтанки 1 сентября стало праздником как и для всех свердловских ребят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском поселке Шайтанка из-за аварии пропало электричество. Тем не менее 1 сентября в школе, где учатся всего шесть ребят, состоялись торжественная линейка и праздничный концерт ко Дню знаний. Об этом URA.RU рассказала директор школы Наиля Чернышева. «На сетях авария, но праздник нам никто не отменял. У нас была торжественная линейка, было поздравление учителей, родителей, ребята сами организовали концерт, рассказывали стихи. Наша первоклассница дала клятву, что будет хорошо учиться, никогда не опаздывать, никого не подводить. Сказала, что будет всех радовать и получать хорошие оценки», — рассказала Наиля Чернышева. Маленькая Юля стала единственной ученицей, которая нынче пошла в первый класс поселковой школы. Вместе с ней в учреждении учатся шесть ребят: один пятиклассник, один девятиклассник и три семиклассника. В школе трудятся пять учителей, которые организуют ребятам полноценное обучение. «К сожалению, перебои с электричеством у нас иногда случаются, но учебный процесс никогда не прерывается. Столовая готовит для ребят на газу, поэтому дети обеспечены питанием и получают знания. И сегодня у нас был самый настоящий праздник», — заверила директор.

В свердловском поселке Шайтанка из-за аварии пропало электричество. Тем не менее 1 сентября в школе, где учатся всего шесть ребят, состоялись торжественная линейка и праздничный концерт ко Дню знаний. Об этом URA.RU рассказала директор школы Наиля Чернышева. «На сетях авария, но праздник нам никто не отменял. У нас была торжественная линейка, было поздравление учителей, родителей, ребята сами организовали концерт, рассказывали стихи. Наша первоклассница дала клятву, что будет хорошо учиться, никогда не опаздывать, никого не подводить. Сказала, что будет всех радовать и получать хорошие оценки», — рассказала Наиля Чернышева. Маленькая Юля стала единственной ученицей, которая нынче пошла в первый класс поселковой школы. Вместе с ней в учреждении учатся шесть ребят: один пятиклассник, один девятиклассник и три семиклассника. В школе трудятся пять учителей, которые организуют ребятам полноценное обучение. «К сожалению, перебои с электричеством у нас иногда случаются, но учебный процесс никогда не прерывается. Столовая готовит для ребят на газу, поэтому дети обеспечены питанием и получают знания. И сегодня у нас был самый настоящий праздник», — заверила директор.