Что изменилось для россиян с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , массовое мероприятие, толпа, трехсотлетие екатеринбурга, день города, скопление людей
С 1 сентября вступил в силу ряд изменений для россиян Фото:

С 1 сентября в России начали действовать десятки новых законов и иных нормативных документов, касающихся разных сфер жизни общества. Все изменения отражены в сбойке URA.RU.

Образование:

  • Начнется внедрение реформы системы высшего образования: несколько российских вузов изменят учебные программы бакалавриата и магистратуры, а также переименуют их в базовое высшее образование и специализированное.
  • В российские школы вернут серебряную медаль: ее будут вручать за одну-две оценки «хорошо» в аттестате.
  • Школьники России начнут учиться по обновленным образовательным стандартам. В частности, в курсе по истории детям начнут рассказывать про «украинский неонацизм». Еще появится курс по начальной военной подготовке. Кроме того, обязательным станет и трудовое воспитание детей, например, уборка класса или пришкольного участка.
  • Горячее питание для школьников с первого по четвертый классы станет обязательным и бесплатным для всех категорий семей.
  • Дети людей, участвующих в боевых действиях в Украине, смогут перевестись на бюджетное обучение с платного.
  • От студентов-целевиков потребуют определенных оценок за предметы: требования к успеваемости можно будет прописывать в договорах на обучение.
  • Размер госпошлины за признание иностранного диплома составит 6500 рублей.

Социальная сфера:

  • Пенсионерам старше 80 лет фиксированную часть пенсии увеличат вдвое: с 7567,3 до 15 134,6 рубля.
  • Родители детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.
  • Инвалиды II и I степеней и выше смогут получать услуги по сопровождаемому проживанию с персональным ассистентом. В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки.
  • В органы власти можно будет обратиться через портал госуслуг и получить ответ на свое обращение.

Транспорт

  • Водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщиков штрафов лишат права управлять такси.
  • Самозанятые таксисты не смогут работать больше 40 часов в неделю и больше 10 часов в сутки. Для учета рабочего времени надо будет вести журнал или оснастить таксомотор тахографом.
  • Нельзя будет эксплуатировать шипованные шины в летом (июнь, июль, август), летнюю резину — зимой (декабрь, январь, февраль). Запрещено будет ставить зимнюю резину не на все колеса. Еще под запрет эксплуатации попадает подтекание жидкости в системе гидроусилителя руля, неисправности антиблокировочной системы тормозов, а также самопроизвольный поворот руля при работающем двигателе.

Табаки и алкоголь

  • В РФ вводят минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Из-за этого подорожают вейпы и айкосы. Также вводится запрет на розничную торговлю ими на ярмарках, выставках, дистанционно и в автоматах. Кроме того, не допускается выкладка таких товаров в торговых залах.
  • Производителей пива, яблочного и грушевого сидров, а также медовухи включат в единый реестр. Организации, не включенные в этот список, не смогут выпускать такую продукцию. Нарушителям грозят штрафами.
  • Этанол оптом будут продавать только юрлицам и ИП, имеющим фармлицензию. Это нужно для исключения случаев массового отравления людей суррогатным алкоголем на основе этанола.

Медицина

  • Аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешат не только продавать, но и готовить лекарства.
  • Медучреждения смогут предоставлять платные немедицинские услуги, например бытовые или транспортные.
  • Родители смогут подтвердить родство с выношенным суррогатной матерью ребенком.
  • Работать с донорами крови будут через портал госусуг: через базу данных сервиса будут подтверждать личности донора и реципиента.

Сфера ЖКХ

  • Газораспределительные организации будут обязаны заниматься техобслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
  • Согласовывать с местной властью придется цвет ламинации оконных рам, установку решеток на окнах и кондиционеров, а также все остальное, что что может изменить облик фасадов зданий.
  • Операторы капремонта домов будут сами покупать лифты, насосы и бойлеры, а также другое оборудование и материалы для ремонтов.

Банки

  • В Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начался двухлетний эксперимент по введению исламского банкинга по нормам шариата.
  • Стать банкротом во внесудебном порядке можно будет с долгами до одного миллиона, а не от 500 тысяч.
  • Банк «ДОМ. РФ» теперь допустят к кредитным историям россиян.
  • Банкам надо будет перейти на отечественное ПО. Планы перехода на отечественный софт нужно будет согласовать с Центробанком.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября в России начали действовать десятки новых законов и иных нормативных документов, касающихся разных сфер жизни общества. Все изменения отражены в сбойке URA.RU. Образование: Социальная сфера: Транспорт Табаки и алкоголь Медицина Сфера ЖКХ Банки
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...