Что изменилось для россиян с 1 сентября

01 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

С 1 сентября вступил в силу ряд изменений для россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 сентября в России начали действовать десятки новых законов и иных нормативных документов, касающихся разных сфер жизни общества. Все изменения отражены в сбойке URA.RU. Образование: Начнется внедрение реформы системы высшего образования: несколько российских вузов изменят учебные программы бакалавриата и магистратуры, а также переименуют их в базовое высшее образование и специализированное.

В российские школы вернут серебряную медаль: ее будут вручать за одну-две оценки «хорошо» в аттестате.

Школьники России начнут учиться по обновленным образовательным стандартам. В частности, в курсе по истории детям начнут рассказывать про «украинский неонацизм». Еще появится курс по начальной военной подготовке. Кроме того, обязательным станет и трудовое воспитание детей, например, уборка класса или пришкольного участка.

Горячее питание для школьников с первого по четвертый классы станет обязательным и бесплатным для всех категорий семей.

Дети людей, участвующих в боевых действиях в Украине, смогут перевестись на бюджетное обучение с платного.

От студентов-целевиков потребуют определенных оценок за предметы: требования к успеваемости можно будет прописывать в договорах на обучение.

Размер госпошлины за признание иностранного диплома составит 6500 рублей. Социальная сфера: Пенсионерам старше 80 лет фиксированную часть пенсии увеличат вдвое: с 7567,3 до 15 134,6 рубля.

Родители детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

Инвалиды II и I степеней и выше смогут получать услуги по сопровождаемому проживанию с персональным ассистентом. В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки.

В органы власти можно будет обратиться через портал госуслуг и получить ответ на свое обращение. Транспорт Водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщиков штрафов лишат права управлять такси.

Самозанятые таксисты не смогут работать больше 40 часов в неделю и больше 10 часов в сутки. Для учета рабочего времени надо будет вести журнал или оснастить таксомотор тахографом.

Нельзя будет эксплуатировать шипованные шины в летом (июнь, июль, август), летнюю резину — зимой (декабрь, январь, февраль). Запрещено будет ставить зимнюю резину не на все колеса. Еще под запрет эксплуатации попадает подтекание жидкости в системе гидроусилителя руля, неисправности антиблокировочной системы тормозов, а также самопроизвольный поворот руля при работающем двигателе. Табаки и алкоголь В РФ вводят минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Из-за этого подорожают вейпы и айкосы. Также вводится запрет на розничную торговлю ими на ярмарках, выставках, дистанционно и в автоматах. Кроме того, не допускается выкладка таких товаров в торговых залах.

Производителей пива, яблочного и грушевого сидров, а также медовухи включат в единый реестр. Организации, не включенные в этот список, не смогут выпускать такую продукцию. Нарушителям грозят штрафами.

Этанол оптом будут продавать только юрлицам и ИП, имеющим фармлицензию. Это нужно для исключения случаев массового отравления людей суррогатным алкоголем на основе этанола. Медицина Аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешат не только продавать, но и готовить лекарства.

Медучреждения смогут предоставлять платные немедицинские услуги, например бытовые или транспортные.

Родители смогут подтвердить родство с выношенным суррогатной матерью ребенком.

Работать с донорами крови будут через портал госусуг: через базу данных сервиса будут подтверждать личности донора и реципиента. Сфера ЖКХ Газораспределительные организации будут обязаны заниматься техобслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Согласовывать с местной властью придется цвет ламинации оконных рам, установку решеток на окнах и кондиционеров, а также все остальное, что что может изменить облик фасадов зданий.

Операторы капремонта домов будут сами покупать лифты, насосы и бойлеры, а также другое оборудование и материалы для ремонтов. Банки В Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начался двухлетний эксперимент по введению исламского банкинга по нормам шариата.

Стать банкротом во внесудебном порядке можно будет с долгами до одного миллиона, а не от 500 тысяч.

Банк «ДОМ. РФ» теперь допустят к кредитным историям россиян.

Банкам надо будет перейти на отечественное ПО. Планы перехода на отечественный софт нужно будет согласовать с Центробанком.

С 1 сентября в России начали действовать десятки новых законов и иных нормативных документов, касающихся разных сфер жизни общества. Все изменения отражены в сбойке URA.RU. Образование: Социальная сфера: Транспорт Табаки и алкоголь Медицина Сфера ЖКХ Банки