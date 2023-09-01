Песков назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

Песков: переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся в Сочи, заявил Дмитрий Песков Фото:

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом состоятся 4 сентября. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно переговоры с Эрдоганом пройдут в понедельник 4 сентября», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Он добавил, что они пройдут в Сочи.

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом состоятся 4 сентября. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно переговоры с Эрдоганом пройдут в понедельник 4 сентября», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Он добавил, что они пройдут в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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