Песков назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся в Сочи, заявил Дмитрий Песков
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом состоятся 4 сентября. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно переговоры с Эрдоганом пройдут в понедельник 4 сентября», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Он добавил, что они пройдут в Сочи.
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