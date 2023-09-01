В Екатеринбурге покажут фильм «Оппенгеймер», несмотря на запрет Минкульта РФ

01 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Билеты на фильм стоят от 500 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Несмотря на то, что министерство культуры РФ отказалось пускать фильм «Оппенгеймер» в кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям, его покажут в Екатеринбурге. Посмотреть долгожданную премьеру можно будет в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж». «Дождались! „Оппенгеймер“ со 2 сентября только в „Гринвич Синема“ и „Пассаж Синема“, в кинотеатральном качестве и в официальном дубляже», — сообщают представители кинотеатров в группе «Кино | Нон-стоп» соцсети «ВКонтакте». Билеты от 500 рублей можно купить на сайте торговых центров. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Кинолента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Ранее в Минкульте РФ заявили, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. В СМИ также допускали, что киноленты могут вовсе не появиться в отечественном прокате.

Несмотря на то, что министерство культуры РФ отказалось пускать фильм «Оппенгеймер» в кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям, его покажут в Екатеринбурге. Посмотреть долгожданную премьеру можно будет в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж». «Дождались! „Оппенгеймер“ со 2 сентября только в „Гринвич Синема“ и „Пассаж Синема“, в кинотеатральном качестве и в официальном дубляже», — сообщают представители кинотеатров в группе «Кино | Нон-стоп» соцсети «ВКонтакте». Билеты от 500 рублей можно купить на сайте торговых центров. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Кинолента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Ранее в Минкульте РФ заявили, что кинокартины «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. В СМИ также допускали, что киноленты могут вовсе не появиться в отечественном прокате.