Кремль назвал новые цели российских военных на фронте

Песков: ВС РФ будут уделять особое внимание заводам по созданию техники на Украине
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскрыл, чему ВС РФ будут уделять особое внимание на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кремль негативно относится к производству западных вооружений на территории Украины. Если созданная техника будет стрелять по российским военным, заводы по ее производству будут для них объектом особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом особого внимания наших военных», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Как отметил Песков, такие действия Украины и Запада не способствуют разрядке конфликта. Кроме того, по словам пресс-секретаря, создание оружейных заводов на Украине не изменит ситуацию на фронте. «Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также повлиять на предопределенность успешного выполнения спецоперации», — заключил Песков.

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Кремль негативно относится к производству западных вооружений на территории Украины. Если созданная техника будет стрелять по российским военным, заводы по ее производству будут для них объектом особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом особого внимания наших военных», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как отметил Песков, такие действия Украины и Запада не способствуют разрядке конфликта. Кроме того, по словам пресс-секретаря, создание оружейных заводов на Украине не изменит ситуацию на фронте. «Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также повлиять на предопределенность успешного выполнения спецоперации», — заключил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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