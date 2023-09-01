Кремль назвал новые цели российских военных на фронте

Песков: ВС РФ будут уделять особое внимание заводам по созданию техники на Украине

01 сентября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков раскрыл, чему ВС РФ будут уделять особое внимание на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль негативно относится к производству западных вооружений на территории Украины. Если созданная техника будет стрелять по российским военным, заводы по ее производству будут для них объектом особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом особого внимания наших военных», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как отметил Песков, такие действия Украины и Запада не способствуют разрядке конфликта. Кроме того, по словам пресс-секретаря, создание оружейных заводов на Украине не изменит ситуацию на фронте. «Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также повлиять на предопределенность успешного выполнения спецоперации», — заключил Песков.

Кремль негативно относится к производству западных вооружений на территории Украины. Если созданная техника будет стрелять по российским военным, заводы по ее производству будут для них объектом особого внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом особого внимания наших военных», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как отметил Песков, такие действия Украины и Запада не способствуют разрядке конфликта. Кроме того, по словам пресс-секретаря, создание оружейных заводов на Украине не изменит ситуацию на фронте. «Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также повлиять на предопределенность успешного выполнения спецоперации», — заключил Песков.