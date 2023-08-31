Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени снялся с выборов

Главный кандидат от «Новых людей» вылетел из предвыборной гонки из-за проблем со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Он сослался на проблемы со здоровьем и написал заявление о снятии своей кандидатуры.

«В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — сказано в тексте заявления. Он также заявил, что продолжит работу на округе в качестве руководителя благотворительного фонда «Добру быть!».

Рудик Манукян считался единственным кандидатом от партии, который потенциально мог пройти в представительный орган. Он вел активную избирательную кампанию на 16 округе. На этом же округе ранее снял свою кандидатуру единоросс Дмитрий Тарасов.