31 августа 2023

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени снялся с выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Главный кандидат от «Новых людей» вылетел из предвыборной гонки из-за проблем со здоровьем Фото:

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Он сослался на проблемы со здоровьем и написал заявление о снятии своей кандидатуры.

«В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — сказано в тексте заявления. Он также заявил, что продолжит работу на округе в качестве руководителя благотворительного фонда «Добру быть!».

Рудик Манукян считался единственным кандидатом от партии, который потенциально мог пройти в представительный орган. Он вел активную избирательную кампанию на 16 округе. На этом же округе ранее снял свою кандидатуру единоросс Дмитрий Тарасов.

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Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов. Он сослался на проблемы со здоровьем и написал заявление о снятии своей кандидатуры. «В связи с состоянием здоровья и необходимостью экстренного медицинского обследования, я снимаю свою кандидатуру», — сказано в тексте заявления. Он также заявил, что продолжит работу на округе в качестве руководителя благотворительного фонда «Добру быть!». Рудик Манукян считался единственным кандидатом от партии, который потенциально мог пройти в представительный орган. Он вел активную избирательную кампанию на 16 округе. На этом же округе ранее снял свою кандидатуру единоросс Дмитрий Тарасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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