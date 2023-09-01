Глава музея истории Екатеринбурга объяснил, почему в капсуле времени не было фильма о вытрезвителе

Свердловчане не положили в капсулу времени фильм о вытрезвителе из-за установок партии

01 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

В капсуле времени в основном оказались книги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Писем маленьких свердловчан, фильмов о пяти минутах в медицинском вытрезвителе и заседании из зала суда в капсуле времени, которую извлекли в Екатеринбурге на юбилей города, могло не оказаться из-за политики коммунистической партии. Об этом заявил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Примерно треть из списка [Петра] Деменцева не соответствует действительности. На мой взгляд, не решились они все-таки положить туда предметы, связанные с историей повседневности Свердловска, та самая запись из вытрезвителя и зала суда… Напомню, что в 1973 году собирались письма маленьких свердловчан, <…> и ни одного в капсуле не оказалось. Видимо, не решились, какая-то была линия партии не та», — заявил Пушкарев в эфире радио «Форум». Разочарованных горожан, которым продемонстрировали извлеченные из капсулы книги, директор МИЕ попытался успокоить. «На самом деле, не стоит отчаиваться. Все, что там положено — это символ той эпохи. Львиную доли артефактов составляют книжечки, для них это было ценно», — говорит директор. Капсулу времени в Екатеринбурге вскрыли 30 августа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Что станет с металлическим цилиндром, и когда екатеринбуржцы смогут увидеть артефакты, пролежавшие в земле полвека — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Писем маленьких свердловчан, фильмов о пяти минутах в медицинском вытрезвителе и заседании из зала суда в капсуле времени, которую извлекли в Екатеринбурге на юбилей города, могло не оказаться из-за политики коммунистической партии. Об этом заявил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Примерно треть из списка [Петра] Деменцева не соответствует действительности. На мой взгляд, не решились они все-таки положить туда предметы, связанные с историей повседневности Свердловска, та самая запись из вытрезвителя и зала суда… Напомню, что в 1973 году собирались письма маленьких свердловчан, <…> и ни одного в капсуле не оказалось. Видимо, не решились, какая-то была линия партии не та», — заявил Пушкарев в эфире радио «Форум». Разочарованных горожан, которым продемонстрировали извлеченные из капсулы книги, директор МИЕ попытался успокоить. «На самом деле, не стоит отчаиваться. Все, что там положено — это символ той эпохи. Львиную доли артефактов составляют книжечки, для них это было ценно», — говорит директор. Капсулу времени в Екатеринбурге вскрыли 30 августа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Что станет с металлическим цилиндром, и когда екатеринбуржцы смогут увидеть артефакты, пролежавшие в земле полвека — в материале URA.RU.