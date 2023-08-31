Пермский музей PERMM устраивает прощальную вечеринку с баром

01 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

PERMM прощается со зданием на бульваре Гагарина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Музей современного искусства PERMM приглашает пермяков на прощальную вечеринку. Из здания на бульваре Гарина учреждение переезжает, поэтому организаторы решили устроить своеобразный праздник. Гостей будут развлекать музыкой, танцами, едой и напитками. «В программе: концерты, диджей-сеты, лютейшее преображение первого этажа в честь нашей тусовки, интерактивчики в виде поделок и наведения красоты, еда и бар», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях музея. Начало праздника в 20:00 2 сентября. Отмечается, что после 23:00 мероприятие переходит в формат 18+. Ранее URA.RU рассказывало, что PERMM закрывается в здании на бульваре Гагарина 1 сентября. В новой локации музей планировали открыть уже 15 сентября, но позже сроки перенесли на конец октября.

Музей современного искусства PERMM приглашает пермяков на прощальную вечеринку. Из здания на бульваре Гарина учреждение переезжает, поэтому организаторы решили устроить своеобразный праздник. Гостей будут развлекать музыкой, танцами, едой и напитками. «В программе: концерты, диджей-сеты, лютейшее преображение первого этажа в честь нашей тусовки, интерактивчики в виде поделок и наведения красоты, еда и бар», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях музея. Начало праздника в 20:00 2 сентября. Отмечается, что после 23:00 мероприятие переходит в формат 18+. Ранее URA.RU рассказывало, что PERMM закрывается в здании на бульваре Гагарина 1 сентября. В новой локации музей планировали открыть уже 15 сентября, но позже сроки перенесли на конец октября.