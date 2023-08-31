Пермский музей PERMM устраивает прощальную вечеринку с баром

Музей современного искусства PERMM приглашает пермяков на прощальную вечеринку. Из здания на бульваре Гарина учреждение переезжает, поэтому организаторы решили устроить своеобразный праздник. Гостей будут развлекать музыкой, танцами, едой и напитками.
«В программе: концерты, диджей-сеты, лютейшее преображение первого этажа в честь нашей тусовки, интерактивчики в виде поделок и наведения красоты, еда и бар», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях музея. Начало праздника в 20:00 2 сентября. Отмечается, что после 23:00 мероприятие переходит в формат 18+.
Ранее URA.RU рассказывало, что PERMM закрывается в здании на бульваре Гагарина 1 сентября. В новой локации музей планировали открыть уже 15 сентября, но позже сроки перенесли на конец октября.
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