31 августа 2023

Пермский музей PERMM устраивает прощальную вечеринку с баром

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
PERMM прощается со зданием на бульваре Гагарина Фото:

Музей современного искусства PERMM приглашает пермяков на прощальную вечеринку. Из здания на бульваре Гарина учреждение переезжает, поэтому организаторы решили устроить своеобразный праздник. Гостей будут развлекать музыкой, танцами, едой и напитками.

«В программе: концерты, диджей-сеты, лютейшее преображение первого этажа в честь нашей тусовки, интерактивчики в виде поделок и наведения красоты, еда и бар», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях музея. Начало праздника в 20:00 2 сентября. Отмечается, что после 23:00 мероприятие переходит в формат 18+.

Ранее URA.RU рассказывало, что PERMM закрывается в здании на бульваре Гагарина 1 сентября. В новой локации музей планировали открыть уже 15 сентября, но позже сроки перенесли на конец октября.

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Музей современного искусства PERMM приглашает пермяков на прощальную вечеринку. Из здания на бульваре Гарина учреждение переезжает, поэтому организаторы решили устроить своеобразный праздник. Гостей будут развлекать музыкой, танцами, едой и напитками. «В программе: концерты, диджей-сеты, лютейшее преображение первого этажа в честь нашей тусовки, интерактивчики в виде поделок и наведения красоты, еда и бар», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях музея. Начало праздника в 20:00 2 сентября. Отмечается, что после 23:00 мероприятие переходит в формат 18+. Ранее URA.RU рассказывало, что PERMM закрывается в здании на бульваре Гагарина 1 сентября. В новой локации музей планировали открыть уже 15 сентября, но позже сроки перенесли на конец октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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