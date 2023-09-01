Тысячи свердловчан заразились острыми инфекциями

На территории Свердловской области свыше 12 тысяч человек заразились острыми респираторными инфекциями (ОРИ). При этом большую часть среди заболевших составляют дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«Со второй декады августа на территории Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За 34-ю календарную неделю зарегистрировано 12,6 тысяч случаев ОРИ, что выше уровня прошлой недели на 9%. В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 17 лет. Наибольшие показатели заболеваемости ОРИ за истекшую неделю зафиксированы в ГО Богданович, Полевском ГО, Сысертском ГО», — говорится в документе, предоставленном редакции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона.
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