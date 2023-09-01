Тысячи свердловчан заразились острыми инфекциями

В Свердловской области зарегистрировано более 12 тысяч ОРИ
© Служба новостей «URA.RU»
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58% из числа заболевших составляют дети до 17 лет Фото:

На территории Свердловской области свыше 12 тысяч человек заразились острыми респираторными инфекциями (ОРИ). При этом большую часть среди заболевших составляют дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Со второй декады августа на территории Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За 34-ю календарную неделю зарегистрировано 12,6 тысяч случаев ОРИ, что выше уровня прошлой недели на 9%. В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 17 лет. Наибольшие показатели заболеваемости ОРИ за истекшую неделю зафиксированы в ГО Богданович, Полевском ГО, Сысертском ГО», — говорится в документе, предоставленном редакции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона.

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На территории Свердловской области свыше 12 тысяч человек заразились острыми респираторными инфекциями (ОРИ). При этом большую часть среди заболевших составляют дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «Со второй декады августа на территории Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За 34-ю календарную неделю зарегистрировано 12,6 тысяч случаев ОРИ, что выше уровня прошлой недели на 9%. В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 17 лет. Наибольшие показатели заболеваемости ОРИ за истекшую неделю зафиксированы в ГО Богданович, Полевском ГО, Сысертском ГО», — говорится в документе, предоставленном редакции. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост фиксируется как среди взрослого, так и детского населения региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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