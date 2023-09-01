Буданов призвал начать войну на территории РФ 01 сентября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов заявил, что на территории РФ нужно начать войну Фото: Официальный сайт президента Украины Конфликт должен перейти на территорию РФ. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вопреки заявлению украинского президента Владимира Зеленского. «Война должна быть перенесена на другую территорию, которая понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире они (операции в РФ) будут, тем лучше», — сообщил Буданов в интервью украинскому телеканалу 1+1. Украинский президент ранее сообщил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, так как есть большой риск, что Украина «останется одна». Однако новости о том, что на территории РФ прозвучали взрывы в результате атак дронов ВСУ, дают Зеленскому ощущение справедливости. Конфликт должен перейти на территорию РФ. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вопреки заявлению украинского президента Владимира Зеленского. «Война должна быть перенесена на другую территорию, которая понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире они (операции в РФ) будут, тем лучше», — сообщил Буданов в интервью украинскому телеканалу 1+1. Украинский президент ранее сообщил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, так как есть большой риск, что Украина «останется одна». Однако новости о том, что на территории РФ прозвучали взрывы в результате атак дронов ВСУ, дают Зеленскому ощущение справедливости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям