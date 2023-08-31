Зеленский заявил, что удары по РФ дают ему ощущение справедливости

01 сентября 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Зеленский выступил в «Киевском политехническом институте» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новости о том, что на территории России прозвучали взрывы в результате атак беспилотников ВСУ дают президенту Украины Владимиру Зеленскому ощущение справедливости. Об этом он заявил во время выступления в «Киевском политехническом институте» в честь 125-летия. «Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский. Запись опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в Италии Зеленского обвинили в том, что он получает циничное удовольствие говоря о контрнаступление ВСУ. В свою очередь глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ему нравится наблюдать за атаками беспилотников по Москве.

Новости о том, что на территории России прозвучали взрывы в результате атак беспилотников ВСУ дают президенту Украины Владимиру Зеленскому ощущение справедливости. Об этом он заявил во время выступления в «Киевском политехническом институте» в честь 125-летия. «Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский. Запись опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в Италии Зеленского обвинили в том, что он получает циничное удовольствие говоря о контрнаступление ВСУ. В свою очередь глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ему нравится наблюдать за атаками беспилотников по Москве.