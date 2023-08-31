31 августа 2023

Зеленский заявил, что удары по РФ дают ему ощущение справедливости

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский выступил в «Киевском политехническом институте» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новости о том, что на территории России прозвучали взрывы в результате атак беспилотников ВСУ дают президенту Украины Владимиру Зеленскому ощущение справедливости. Об этом он заявил во время выступления в «Киевском политехническом институте» в честь 125-летия.

«Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский. Запись опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины.

Ранее в Италии Зеленского обвинили в том, что он получает циничное удовольствие говоря о контрнаступление ВСУ. В свою очередь глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ему нравится наблюдать за атаками беспилотников по Москве.

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Новости о том, что на территории России прозвучали взрывы в результате атак беспилотников ВСУ дают президенту Украины Владимиру Зеленскому ощущение справедливости. Об этом он заявил во время выступления в «Киевском политехническом институте» в честь 125-летия. «Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский. Запись опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее в Италии Зеленского обвинили в том, что он получает циничное удовольствие говоря о контрнаступление ВСУ. В свою очередь глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ему нравится наблюдать за атаками беспилотников по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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