Зеленский заявил, что удары по РФ дают ему ощущение справедливости

Новости о том, что на территории России прозвучали взрывы в результате атак беспилотников ВСУ дают президенту Украины Владимиру Зеленскому ощущение справедливости. Об этом он заявил во время выступления в «Киевском политехническом институте» в честь 125-летия.
«Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский. Запись опубликована на youtube-канале Офиса президента Украины.
Ранее в Италии Зеленского обвинили в том, что он получает циничное удовольствие говоря о контрнаступление ВСУ. В свою очередь глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ему нравится наблюдать за атаками беспилотников по Москве.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.