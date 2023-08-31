КПРФ Нижневартовска пытается снять с выборов оппонента-единоросса

В Нижневартовске кандидат от КПРФ Шарандир подал в суд на единоросса Куштанова

01 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске кандидат от КПРФ Шарандир подал в суд на единоросса Куштанова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU КПРФ Нижневартовска (ХМАО) пытается снять с довыборов в городскую думу кандидата от «Единой России» Руслана Куштанова. Кандидат от коммунистов Николай Шарандир подал на него в суд за якобы незаконное использование шрифтов в агитационных материалах. Об этом URA.RU сообщил секретарь местной ячейки компартии Дмитрий Хрипунов. «Мы считаем, что Куштанов в своих агитках использует нелицензированные шрифты. Кандидат от КПРФ Шарандир подал на него исковое заявление в городской суд Нижневартовска. Заявление зарегистрировано. Мы в компартии считаем, что данное нарушение — повод снять кандидата с регистрации», — поделился Хрипунов. Единоросс Куштанов в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту URA.RU, что на него действительно подали в суд. «Но подробностей я пока не знаю — мне за пару минут до вашего звонка сообщили об этом из суда, и я еще не успел ознакомиться с документами. Предварительно знаю, что, по мнению КПРФ, мне должны были отказать в регистрации. Если дело действительно в шрифтах, то вряд ли это будет поводом для снятия меня с выборов, ведь с типографией, которая изготавливает АПМ, заключается договор, и она несет ответственность за то, чтобы все необходимые лицензии были в порядке», — прокомментировал кандидат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что эта акция компартии — повод попиарить малоизвестного кандидата. «Местная ячейка молчала все лето и внезапно активизировалась накануне выборов, чтобы привлечь внимание. Снять фаворита праймериз ЕР Куштанова за девять дней до выборов, конечно, не получится, а вот заявить о себе — вполне», — считает инсайдер. Председатель ТИК Нижневартовска Екатерина Трофимец не ответила на звонок журналиста агентства. В теризбирком направлен запрос, ответ ожидается. В довыборах на пост депутата нижневартовской думы участвуют еще несколько кандидатов: Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП). Кандидат от ЛДПР Руслан Сатаров, по словам главы местного отделения партии Николая Баркова, снялся с выборов. Ранее URA.RU писало еще об одном предвыборном скандале в Нижневартовске. Кандидат, пользующийся поддержкой местного авторитетного бизнесмена Александра Петермана, заявил о незаконном уничтожении листовок сотрудницей ЖЭУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

КПРФ Нижневартовска (ХМАО) пытается снять с довыборов в городскую думу кандидата от «Единой России» Руслана Куштанова. Кандидат от коммунистов Николай Шарандир подал на него в суд за якобы незаконное использование шрифтов в агитационных материалах. Об этом URA.RU сообщил секретарь местной ячейки компартии Дмитрий Хрипунов. «Мы считаем, что Куштанов в своих агитках использует нелицензированные шрифты. Кандидат от КПРФ Шарандир подал на него исковое заявление в городской суд Нижневартовска. Заявление зарегистрировано. Мы в компартии считаем, что данное нарушение — повод снять кандидата с регистрации», — поделился Хрипунов. Единоросс Куштанов в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту URA.RU, что на него действительно подали в суд. «Но подробностей я пока не знаю — мне за пару минут до вашего звонка сообщили об этом из суда, и я еще не успел ознакомиться с документами. Предварительно знаю, что, по мнению КПРФ, мне должны были отказать в регистрации. Если дело действительно в шрифтах, то вряд ли это будет поводом для снятия меня с выборов, ведь с типографией, которая изготавливает АПМ, заключается договор, и она несет ответственность за то, чтобы все необходимые лицензии были в порядке», — прокомментировал кандидат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что эта акция компартии — повод попиарить малоизвестного кандидата. «Местная ячейка молчала все лето и внезапно активизировалась накануне выборов, чтобы привлечь внимание. Снять фаворита праймериз ЕР Куштанова за девять дней до выборов, конечно, не получится, а вот заявить о себе — вполне», — считает инсайдер. Председатель ТИК Нижневартовска Екатерина Трофимец не ответила на звонок журналиста агентства. В теризбирком направлен запрос, ответ ожидается. В довыборах на пост депутата нижневартовской думы участвуют еще несколько кандидатов: Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП). Кандидат от ЛДПР Руслан Сатаров, по словам главы местного отделения партии Николая Баркова, снялся с выборов. Ранее URA.RU писало еще об одном предвыборном скандале в Нижневартовске. Кандидат, пользующийся поддержкой местного авторитетного бизнесмена Александра Петермана, заявил о незаконном уничтожении листовок сотрудницей ЖЭУ.