31 августа 2023

Осужденных в ХМАО посадили за парты 1 сентября

УФСИН ХМАО: с 1 сентября больше полутысячи осужденных приступят к учебе
© Служба новостей «URA.RU»
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Классы оборудованы необходимой материально-технической базой для учебного процесса Фото:

Более полутысячи осужденных в исправительных учреждениях ХМАО с 1 сентября начали обучение по программам среднего, профессионального и высшего образования. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба окружного УФСИН.

«1 сентября в исправительных колониях Ханты-Мансийского автономного округа начнут обучение по общеобразовательным программам 74 ученика, не имеющих среднего образования. <…> Кроме взрослых, к учебе в школах приступят два несовершеннолетних, находящихся в СИЗО Нижневартовска», — рассказали в пресс-службе. При этом 510 человек освоят программы подготовки квалифицированного рабочего и программы профессионального обучения.

Обучение поможет заключенным получить работу и погасить исковые обязательств перед потерпевшими. «В помещениях проведены необходимые косметические ремонты, в классах обновлена материально-техническая база. Школы и профессиональные образовательные учреждения укомплектованы учебниками и учебно-методическими пособиями, а ученики обеспечены канцелярскими принадлежностями», — рассказал замначальника УФСИН Югры Игорь Костин.

Ранее URA.RU писало о том, что осужденные исправительной колонии №11 в Сургуте после освобождения получат от фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» помощь в реализации собственных бизнес-идей. Будущие предприниматели уже прошли обучение от фонда, по итогам которого представили свои стартапы.

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Более полутысячи осужденных в исправительных учреждениях ХМАО с 1 сентября начали обучение по программам среднего, профессионального и высшего образования. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба окружного УФСИН. «1 сентября в исправительных колониях Ханты-Мансийского автономного округа начнут обучение по общеобразовательным программам 74 ученика, не имеющих среднего образования. <…> Кроме взрослых, к учебе в школах приступят два несовершеннолетних, находящихся в СИЗО Нижневартовска», — рассказали в пресс-службе. При этом 510 человек освоят программы подготовки квалифицированного рабочего и программы профессионального обучения. Обучение поможет заключенным получить работу и погасить исковые обязательств перед потерпевшими. «В помещениях проведены необходимые косметические ремонты, в классах обновлена материально-техническая база. Школы и профессиональные образовательные учреждения укомплектованы учебниками и учебно-методическими пособиями, а ученики обеспечены канцелярскими принадлежностями», — рассказал замначальника УФСИН Югры Игорь Костин. Ранее URA.RU писало о том, что осужденные исправительной колонии №11 в Сургуте после освобождения получат от фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» помощь в реализации собственных бизнес-идей. Будущие предприниматели уже прошли обучение от фонда, по итогам которого представили свои стартапы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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