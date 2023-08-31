31 августа 2023

В Челябинске спецслужбы откачивают воду с дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прорыв воды у спорткомплекса Курган, откачка воды, лужа на дороге
На данный момент поступило 12 заявок о подтоплениях на улицах Фото:

В Челябинске 1 сентября аварийные бригады откачивают воду с затопленных улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ работают на улицах города. На диспетчерскую за сегодня поступило 12 заявок о подтоплениях. Их устраняют», — пояснили в пресс-службе.

Из-за дождей 1 сентября затопило улицу в городе. Огромные лужи образовались на улице Молодогвардейцев.

На устранение потоплений вышли все аварийные бригады
На устранение потоплений вышли все аварийные бригады
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 1 сентября аварийные бригады откачивают воду с затопленных улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ работают на улицах города. На диспетчерскую за сегодня поступило 12 заявок о подтоплениях. Их устраняют», — пояснили в пресс-службе. Из-за дождей 1 сентября затопило улицу в городе. Огромные лужи образовались на улице Молодогвардейцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...