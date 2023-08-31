В Челябинске спецслужбы откачивают воду с дорог. Фото

01 сентября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

На данный момент поступило 12 заявок о подтоплениях на улицах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске 1 сентября аварийные бригады откачивают воду с затопленных улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ работают на улицах города. На диспетчерскую за сегодня поступило 12 заявок о подтоплениях. Их устраняют», — пояснили в пресс-службе. Из-за дождей 1 сентября затопило улицу в городе. Огромные лужи образовались на улице Молодогвардейцев. На устранение потоплений вышли все аварийные бригады Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске 1 сентября аварийные бригады откачивают воду с затопленных улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ работают на улицах города. На диспетчерскую за сегодня поступило 12 заявок о подтоплениях. Их устраняют», — пояснили в пресс-службе. Из-за дождей 1 сентября затопило улицу в городе. Огромные лужи образовались на улице Молодогвардейцев.