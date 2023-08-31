На данный момент поступило 12 заявок о подтоплениях на улицах
В Челябинске 1 сентября аварийные бригады откачивают воду с затопленных улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ работают на улицах города. На диспетчерскую за сегодня поступило 12 заявок о подтоплениях. Их устраняют», — пояснили в пресс-службе.
Из-за дождей 1 сентября затопило улицу в городе. Огромные лужи образовались на улице Молодогвардейцев.
На устранение потоплений вышли все аварийные бригады
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