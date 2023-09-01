В Чечне запретили дарить дорогие подарки на свадьбу

01 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Сумма выкупа в Чеченской республике снизилась до 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Муфтият Чеченской Республики принял новые обязательные нормы, касающиеся проведения свадеб. Теперь в регионе запрещено дарить дорогие подарки на свадебные торжества. «Любые излишества, не соответствующие ни Исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника <…> строго запрещены», — говорится в документе. Отмечается, что эти нормы касаются всех сторон. Калым, который жених отдает за невесту ее родителям, не должен быть выше 80 тысяч рублей. К деньгам должны прилагаться подарки — чай, сахар и баран. Сумма выкупа стала меньше, родственники жениха теперь платят 10 тысяч рублей. Платье у невесты должно быть скромным и соответствовать религиозным нормам. Ее должны сопровождать одна или две женщины. Молодых девушек предупредили об осторожном пользовании соцсетями. Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев в рамках обсуждения норм заявил, что большие проводы невесты, которые устраивают родственники девушки, не соответствуют чеченским традициям. По его словам, раньше в чеченских семьях все проходило тихо, без лишних торжеств. «Невесты старались сделать так, чтобы их не увидели родственники — мужчины», — отметил муфтий. Ранее в Чеченской республике был принят окончательный свод правил проведения свадебных торжеств. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нормы составлены верно. По его словам, жители одобрили нововведения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муфтият Чеченской Республики принял новые обязательные нормы, касающиеся проведения свадеб. Теперь в регионе запрещено дарить дорогие подарки на свадебные торжества. «Любые излишества, не соответствующие ни Исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника <…> строго запрещены», — говорится в документе. Отмечается, что эти нормы касаются всех сторон. Калым, который жених отдает за невесту ее родителям, не должен быть выше 80 тысяч рублей. К деньгам должны прилагаться подарки — чай, сахар и баран. Сумма выкупа стала меньше, родственники жениха теперь платят 10 тысяч рублей. Платье у невесты должно быть скромным и соответствовать религиозным нормам. Ее должны сопровождать одна или две женщины. Молодых девушек предупредили об осторожном пользовании соцсетями. Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев в рамках обсуждения норм заявил, что большие проводы невесты, которые устраивают родственники девушки, не соответствуют чеченским традициям. По его словам, раньше в чеченских семьях все проходило тихо, без лишних торжеств. «Невесты старались сделать так, чтобы их не увидели родственники — мужчины», — отметил муфтий. Ранее в Чеченской республике был принят окончательный свод правил проведения свадебных торжеств. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нормы составлены верно. По его словам, жители одобрили нововведения.