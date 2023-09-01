Свердловские школы оснастят дронами. Фото

В школы Свердловской области к 2024 году завезут учебные дроны «ВЖУХ»
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К 2024 году дрон «ВЖУХ» получат 500 школ (фото из архива) Фото:

К 2024 году порядка 500 школ в Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Об этом URA.RU рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая является разработчиком учебных дронов.

Образовательный дрон «ВЖУХ» создан для школьников и студентов-первокурсников. С его помощью можно получить азы управления беспилотными системами и программирования БАС. К 2024 году дрон получат около 500 свердловских школ, также в планах у разработчика начать поставки беспилотника в другие регионы., отметил руководитель коммерческого департамента «Лаборатории будущего» Павел Камнев.

«ВЖУХ» уже запущен в серийное производство. В месяц планируется выпускать порядка 100 экземпляров техники.

Школьники и студенты-первокурсники смогут освоить азы программирования беспилотников и управления с дроном «ВЖУХ»
Школьники и студенты-первокурсники смогут освоить азы программирования беспилотников и управления с дроном «ВЖУХ»
Фото:

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К 2024 году порядка 500 школ в Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Об этом URA.RU рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая является разработчиком учебных дронов. Образовательный дрон «ВЖУХ» создан для школьников и студентов-первокурсников. С его помощью можно получить азы управления беспилотными системами и программирования БАС. К 2024 году дрон получат около 500 свердловских школ, также в планах у разработчика начать поставки беспилотника в другие регионы., отметил руководитель коммерческого департамента «Лаборатории будущего» Павел Камнев. «ВЖУХ» уже запущен в серийное производство. В месяц планируется выпускать порядка 100 экземпляров техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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