К 2024 году порядка 500 школ в Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Об этом URA.RU рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая является разработчиком учебных дронов.
Образовательный дрон «ВЖУХ» создан для школьников и студентов-первокурсников. С его помощью можно получить азы управления беспилотными системами и программирования БАС. К 2024 году дрон получат около 500 свердловских школ, также в планах у разработчика начать поставки беспилотника в другие регионы., отметил руководитель коммерческого департамента «Лаборатории будущего» Павел Камнев.
«ВЖУХ» уже запущен в серийное производство. В месяц планируется выпускать порядка 100 экземпляров техники.
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