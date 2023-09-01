Свердловские школы оснастят дронами. Фото

В школы Свердловской области к 2024 году завезут учебные дроны «ВЖУХ»

01 сентября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

К 2024 году дрон «ВЖУХ» получат 500 школ (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU К 2024 году порядка 500 школ в Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Об этом URA.RU рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая является разработчиком учебных дронов. Образовательный дрон «ВЖУХ» создан для школьников и студентов-первокурсников. С его помощью можно получить азы управления беспилотными системами и программирования БАС. К 2024 году дрон получат около 500 свердловских школ, также в планах у разработчика начать поставки беспилотника в другие регионы., отметил руководитель коммерческого департамента «Лаборатории будущего» Павел Камнев. «ВЖУХ» уже запущен в серийное производство. В месяц планируется выпускать порядка 100 экземпляров техники. Школьники и студенты-первокурсники смогут освоить азы программирования беспилотников и управления с дроном «ВЖУХ» Фото: «Лаборатория будущего»

К 2024 году порядка 500 школ в Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Об этом URA.RU рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая является разработчиком учебных дронов. Образовательный дрон «ВЖУХ» создан для школьников и студентов-первокурсников. С его помощью можно получить азы управления беспилотными системами и программирования БАС. К 2024 году дрон получат около 500 свердловских школ, также в планах у разработчика начать поставки беспилотника в другие регионы., отметил руководитель коммерческого департамента «Лаборатории будущего» Павел Камнев. «ВЖУХ» уже запущен в серийное производство. В месяц планируется выпускать порядка 100 экземпляров техники.