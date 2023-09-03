Бывший глава курганского МЧС Рожков подал новую жалобу на судебный приговор

Экс-глава курганского МЧС подал жалобу на приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков подал жалобу на приговор о превышении должностных полномочий. Бывший глава спасательной службы был оштрафован на 70 тысяч рублей за то, что мешал проводить проверку пожарной безопасности на городском комплексе отдыха. Жалобу бывшего спасатели зарегистрировали в Седьмом кассационном суде.

«Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий», — информирует картотека организации. Жалобу на приговор, вынесенный в сентябре 2022 года, подал адвокат бывшего главного спасателя региона. Экс-руководителя признали виновным в том, что он вмешивался в действия проверочной комиссии, что могло привести к небезопасным последствиям.

По решению суда Рожков был оштрафован на 70 тысяч рублей. Также этот приговор был прибавлен по совокупности преступлений к приговору по делу о роботах, после чего экс-главу ГУ МЧС отправили в колонию на пять лет и запретили занимать должности по госслужбе.

Ранее URA.RU сообщало, что Рожкову отказали в просьбе об отмене приговора за коррупцию. Экс-полковника внутренней службы приговорили к пяти годам колонии за приемку неисправных роботов для нужд МЧС.