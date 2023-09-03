03 сентября 2023
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01 сентября 2023

Бывший глава курганского МЧС Рожков подал новую жалобу на судебный приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , рожков олег
Экс-глава курганского МЧС подал жалобу на приговор Фото:

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков подал жалобу на приговор о превышении должностных полномочий. Бывший глава спасательной службы был оштрафован на 70 тысяч рублей за то, что мешал проводить проверку пожарной безопасности на городском комплексе отдыха. Жалобу бывшего спасатели зарегистрировали в Седьмом кассационном суде.

«Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий», — информирует картотека организации. Жалобу на приговор, вынесенный в сентябре 2022 года, подал адвокат бывшего главного спасателя региона. Экс-руководителя признали виновным в том, что он вмешивался в действия проверочной комиссии, что могло привести к небезопасным последствиям.

По решению суда Рожков был оштрафован на 70 тысяч рублей. Также этот приговор был прибавлен по совокупности преступлений к приговору по делу о роботах, после чего экс-главу ГУ МЧС отправили в колонию на пять лет и запретили занимать должности по госслужбе.

Ранее URA.RU сообщало, что Рожкову отказали в просьбе об отмене приговора за коррупцию. Экс-полковника внутренней службы приговорили к пяти годам колонии за приемку неисправных роботов для нужд МЧС.

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Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков подал жалобу на приговор о превышении должностных полномочий. Бывший глава спасательной службы был оштрафован на 70 тысяч рублей за то, что мешал проводить проверку пожарной безопасности на городском комплексе отдыха. Жалобу бывшего спасатели зарегистрировали в Седьмом кассационном суде. «Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий», — информирует картотека организации. Жалобу на приговор, вынесенный в сентябре 2022 года, подал адвокат бывшего главного спасателя региона. Экс-руководителя признали виновным в том, что он вмешивался в действия проверочной комиссии, что могло привести к небезопасным последствиям. По решению суда Рожков был оштрафован на 70 тысяч рублей. Также этот приговор был прибавлен по совокупности преступлений к приговору по делу о роботах, после чего экс-главу ГУ МЧС отправили в колонию на пять лет и запретили занимать должности по госслужбе. Ранее URA.RU сообщало, что Рожкову отказали в просьбе об отмене приговора за коррупцию. Экс-полковника внутренней службы приговорили к пяти годам колонии за приемку неисправных роботов для нужд МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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