Экс-главе курганского МЧС Рожкову не удалось добиться отмены приговора

Экс-главе курганского МЧС отказали в жалобе на отмену коррупционного приговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову, которому дали пять лет колонии, отказали в отмене приговора по коррупционным статьям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Седьмом кассационном суде.

«Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. Перечень статей: УК РФ: ст. 159 ч.3 (мошенничество); ст. 285 ч.1; ст. 285 ч.1 (злоупотребление служебными полномочиями); ст. 286 ч.3 п. в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Результат рассмотрения: жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые судебные решения без изменения», — сообщили в суде. Жалоба была подана адвокатом Рожкова из-за несогласия с вынесенным приговором.

В декабре прошлого года апелляционный суд уже отменял приговор экс-руководителю курганского главка МЧС в части его осуждения по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ. По остальным статьям обвинительный приговор был оставлен в силе. Окончательно было назначено пять лет колонии общего режима и штраф. Также Рожкову было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности.

Экс-глава курганского ГУ МЧС был задержан три года назад. Его обвинили в коррупционных преступлениях по нескольким статьям Один из эпизодов — приемка неисправных роботов на 56 млн рублей по госзаказу для МЧС. Сам Рожков при этом заявлял, что подписание актов были согласованы с вышестоящим руководством.