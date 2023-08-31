Еду для тюменского губернатора проверят на безопасность

В Тюменской области закупили услуги по проверке продуктов для губернатора

Пробы продуктов изучат в лаборатории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продукты, которые будут поставлять в резиденцию губернатора Тюменской области Александра Моора, проверят на стафилококк, кишечную палочку и другие бактерии. Соответствующую закупку сделал представительский комплекс правительства «Тура».

«Услуги по отбору проб и исследованию пищевых продуктов. Место оказания: Тюмень, улица 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“», — говорится в документах контракта.

По данным адресам находятся резиденции губернатора Тюменской области. Продукты, которые будут в них поставлять, подвергнут исследованию на стафилококк, кишечную палочку и другие микроорганизмы.

Как ранее писало URA.RU, власти потратят на деликатесы для поставки в резиденции главы региона почти 700 тысяч рублей. На эти деньги купят сотни килограммов рыбы и икры.