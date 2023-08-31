31 августа 2023

Еду для тюменского губернатора проверят на безопасность

В Тюменской области закупили услуги по проверке продуктов для губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробы продуктов изучат в лаборатории Фото:

Продукты, которые будут поставлять в резиденцию губернатора Тюменской области Александра Моора, проверят на стафилококк, кишечную палочку и другие бактерии. Соответствующую закупку сделал представительский комплекс правительства «Тура».

«Услуги по отбору проб и исследованию пищевых продуктов. Место оказания: Тюмень, улица 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“», — говорится в документах контракта.

По данным адресам находятся резиденции губернатора Тюменской области. Продукты, которые будут в них поставлять, подвергнут исследованию на стафилококк, кишечную палочку и другие микроорганизмы.

Как ранее писало URA.RU, власти потратят на деликатесы для поставки в резиденции главы региона почти 700 тысяч рублей. На эти деньги купят сотни килограммов рыбы и икры.

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Продукты, которые будут поставлять в резиденцию губернатора Тюменской области Александра Моора, проверят на стафилококк, кишечную палочку и другие бактерии. Соответствующую закупку сделал представительский комплекс правительства «Тура». «Услуги по отбору проб и исследованию пищевых продуктов. Место оказания: Тюмень, улица 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“», — говорится в документах контракта. По данным адресам находятся резиденции губернатора Тюменской области. Продукты, которые будут в них поставлять, подвергнут исследованию на стафилококк, кишечную палочку и другие микроорганизмы. Как ранее писало URA.RU, власти потратят на деликатесы для поставки в резиденции главы региона почти 700 тысяч рублей. На эти деньги купят сотни килограммов рыбы и икры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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