Еду для тюменского губернатора проверят на безопасность

Продукты, которые будут поставлять в резиденцию губернатора Тюменской области Александра Моора, проверят на стафилококк, кишечную палочку и другие бактерии. Соответствующую закупку сделал представительский комплекс правительства «Тура».
«Услуги по отбору проб и исследованию пищевых продуктов. Место оказания: Тюмень, улица 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“», — говорится в документах контракта.
По данным адресам находятся резиденции губернатора Тюменской области. Продукты, которые будут в них поставлять, подвергнут исследованию на стафилококк, кишечную палочку и другие микроорганизмы.
Как ранее писало URA.RU, власти потратят на деликатесы для поставки в резиденции главы региона почти 700 тысяч рублей. На эти деньги купят сотни килограммов рыбы и икры.
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