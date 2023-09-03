03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

Владелец здания городского ресторана выиграл суд у курганских властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Meat&Wine. Курган, ресторан meat&wine
Владельцы здания ресторана в Кургане выиграли суд у властей Фото:

Департаменту имущественных отношений Курганской области по решению суда придется включить городское здание, где находится ресторан «Meat and Wine», в перечень объектов с кадастровой стоимостью налогообложения. Информация появилась на сайте Восемнадцатого арбитражного суда.

«Возложить обязанность на департамент имущественных и земельных отношений Курганской области <…> путем включения в перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость <…> нежилого здания по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — сообщается в материалах дела. Собственник здания, в котором расположен ресторан, добивался включения здания в реестр за 2019—2021 годы.

Представители департамента в суде пояснили, что не включали здание, где находится ресторан в базу, потому что им не предоставили данные из администрации. Также они уверили, что не знали о ресторане, работающем с конца 2018 года. По свидетельству чиновников, они не выявили ресторан, поскольку у него не было ярких вывесок, рекламы в сети интернет, и здание расположено вдали от центра города.

Курганский арбитражный суд встал на сторону департамента и отказал владельцу здания в иске. Апелляционный суд, признав бездействие департамента незаконным, отменил решение и обязал власти включить здание в соответствующий реестр налоговой базы.

Ранее URA.RU сообщало, что ресторан и отель супруги курганского промышленника стали убыточными. При этом выручка ресторана и гостиницы по Комсомольской, 14 в Кургане выросли.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департаменту имущественных отношений Курганской области по решению суда придется включить городское здание, где находится ресторан «Meat and Wine», в перечень объектов с кадастровой стоимостью налогообложения. Информация появилась на сайте Восемнадцатого арбитражного суда. «Возложить обязанность на департамент имущественных и земельных отношений Курганской области <…> путем включения в перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость <…> нежилого здания по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — сообщается в материалах дела. Собственник здания, в котором расположен ресторан, добивался включения здания в реестр за 2019—2021 годы. Представители департамента в суде пояснили, что не включали здание, где находится ресторан в базу, потому что им не предоставили данные из администрации. Также они уверили, что не знали о ресторане, работающем с конца 2018 года. По свидетельству чиновников, они не выявили ресторан, поскольку у него не было ярких вывесок, рекламы в сети интернет, и здание расположено вдали от центра города. Курганский арбитражный суд встал на сторону департамента и отказал владельцу здания в иске. Апелляционный суд, признав бездействие департамента незаконным, отменил решение и обязал власти включить здание в соответствующий реестр налоговой базы. Ранее URA.RU сообщало, что ресторан и отель супруги курганского промышленника стали убыточными. При этом выручка ресторана и гостиницы по Комсомольской, 14 в Кургане выросли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...