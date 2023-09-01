Судмедэксперты опровергли, что челябинская школьница погибла из-за грибов

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судмедэксперты выяснили причину гибели 13-летней школьницы в поселке Роза (Челябинская область), где первоначально рассматривалась версия отравления грибами. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочка умерла из-за отравления угарным газом.

«Эксперты провели вскрытие тела. Причиной смерти стало отравление угарным газом», — рассказал источник.

По данным URA.RU, семья жила в квартире. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых они получили убойную порцию газа. По словам главы района Натальи Лощининой, девочка училась на «отлично». Совсем недавно она выступала на Дне города. Произошедшее — это большая трагедия.

О смерти девочки стало известно утром 1 сентября. Предварительной причиной сначала называли отравление грибами, которые мать с девочкой съели накануне. Мать школьницы также была доставлена в городскую больницу №1. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Ее парализовало.

В СКР по региону по факту смерти ребенка расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.