В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам защититься от гриппа

Свердловский Роспотребнадзор призывает вакцинироваться от гриппа

01 сентября 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре призывают свердловчан вакцинироваться от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU Ежегодная вакцинация от гриппа — это наиболее эффективный способ защититься от этой болезни, а также от потенциальных серьезных осложнений. О том, как не заболеть гриппом, корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом. К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно, а иммунитет сохраняется в течение года», — отметили в ведомстве. К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма. Например, отправляясь на прогулку, одеваться необходимо по погоде, а также не переохлаждаться при нахождении на улице. «Необходимо применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах. При планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску. Регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку. В период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей», — рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало о том, что со второй декады августа на территории Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). За 34-ю календарную неделю зарегистрировано 12,6 тысяч случаев ОРИ. В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 17 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодная вакцинация от гриппа — это наиболее эффективный способ защититься от этой болезни, а также от потенциальных серьезных осложнений. О том, как не заболеть гриппом, корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом. К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно, а иммунитет сохраняется в течение года», — отметили в ведомстве. К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма. Например, отправляясь на прогулку, одеваться необходимо по погоде, а также не переохлаждаться при нахождении на улице. «Необходимо применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах. При планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску. Регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку. В период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей», — рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало о том, что со второй декады августа на территории Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). За 34-ю календарную неделю зарегистрировано 12,6 тысяч случаев ОРИ. В структуре заболеваемости 58% составляют дети до 17 лет.