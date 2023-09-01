Польский военный вертолет нарушил границу Беларуси

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, ми-8, ВСУ, stock
В Государственном пограничном комитете республики Беларусь отметили, что вертолет летел на малой высоте Фото:

Польский военный вертолет Ми-24 пересек белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики Беларусь.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет пролетел на малой высоте 1200 метров, а затем вернулся.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. В Минобороны Польши заявили, что увеличат группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT.

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Польский военный вертолет Ми-24 пересек белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики Беларусь. «Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет пролетел на малой высоте 1200 метров, а затем вернулся. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. В Минобороны Польши заявили, что увеличат группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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