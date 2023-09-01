Польский военный вертолет нарушил границу Беларуси

01 сентября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

В Государственном пограничном комитете республики Беларусь отметили, что вертолет летел на малой высоте Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon Польский военный вертолет Ми-24 пересек белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики Беларусь. «Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», — говорится в сообщении . Отмечается, что вертолет пролетел на малой высоте 1200 метров, а затем вернулся. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. В Минобороны Польши заявили, что увеличат группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT.

Польский военный вертолет Ми-24 пересек белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики Беларусь. «Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет пролетел на малой высоте 1200 метров, а затем вернулся. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна планирует разместить на польско-белорусской границе 10 тысяч солдат. В Минобороны Польши заявили, что увеличат группировку войск и боевых вертолетов на границе с Белоруссией, передает RT.