Силовики установили участников издевательств над ребенком в Челябинске

Полиция Челябинской области выяснила личности школьников, избивших девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребята, избившие девочку, объясняют мотивы своего поступка инспекторам полиции (фото из архива) Фото:

Челябинские силовики менее чем за сутки нашли всех участников издевательств над 12-летней девочкой. Сейчас школьники объясняют мотивы своего поступка инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские Челябинска оперативно установили всех участников инцидента, произошедшего на территории Калининского района. Школьникам девять и десять лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в данный момент участники избиения девочки дают пояснения мотивов своего поступка ПДН. По данным полиции, будет решен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию. Инцидент произошел еще 22 августа, но запись попала в интернет только сейчас. На ней женщина узнала свою дочь.

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Челябинские силовики менее чем за сутки нашли всех участников издевательств над 12-летней девочкой. Сейчас школьники объясняют мотивы своего поступка инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полицейские Челябинска оперативно установили всех участников инцидента, произошедшего на территории Калининского района. Школьникам девять и десять лет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в данный момент участники избиения девочки дают пояснения мотивов своего поступка ПДН. По данным полиции, будет решен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию. Инцидент произошел еще 22 августа, но запись попала в интернет только сейчас. На ней женщина узнала свою дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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