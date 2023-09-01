В Челябинске школьники избили девочку-подростка

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, надпись, полиция
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия Фото:

В Калининском районе Челябинска группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу.

«1 сентября в отдел полиции „Калининский“ с заявлением об избиении обратилась мама девочки. Оно зарегистрировано», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства, участники и свидетели. Ход проверки подразделением по делам несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры.

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В Калининском районе Челябинска группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу. «1 сентября в отдел полиции „Калининский“ с заявлением об избиении обратилась мама девочки. Оно зарегистрировано», — пояснили в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства, участники и свидетели. Ход проверки подразделением по делам несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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