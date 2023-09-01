В Челябинске школьники избили девочку-подростка

01 сентября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU В Калининском районе Челябинска группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу. «1 сентября в отдел полиции „Калининский“ с заявлением об избиении обратилась мама девочки. Оно зарегистрировано», — пояснили в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства, участники и свидетели. Ход проверки подразделением по делам несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры.

В Калининском районе Челябинска группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу. «1 сентября в отдел полиции „Калининский“ с заявлением об избиении обратилась мама девочки. Оно зарегистрировано», — пояснили в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства, участники и свидетели. Ход проверки подразделением по делам несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры.