В Челябинске школьники избили девочку-подростка

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия
В Калининском районе Челябинска группа школьников избила девочку-подростка. Мама ребенка 1 сентября обратилась с заявлением в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу.
«1 сентября в отдел полиции „Калининский“ с заявлением об избиении обратилась мама девочки. Оно зарегистрировано», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства, участники и свидетели. Ход проверки подразделением по делам несовершеннолетних находится на контроле районной прокуратуры.
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