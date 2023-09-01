01 сентября 2023

ВСУ в День знаний обстреляли горно-технологический техникум в Донецке

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, ВСУ, stock
ВСУ нанесли удар по техникуму в Донецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в День знаний первого сентября обстреляли здание горно-технологического техникума в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума», — сообщил в Telegram Кулемзин. Кроме того, ВСУ нанесли удары по домам по улицам Черногорская и Павлунского.

Также первого сентября в результате обстрела Донецка ВСУ произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». В результате этого был ранен шестилетний ребенок.

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Вооруженные силы Украины в День знаний первого сентября обстреляли здание горно-технологического техникума в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума», — сообщил в Telegram Кулемзин. Кроме того, ВСУ нанесли удары по домам по улицам Черногорская и Павлунского. Также первого сентября в результате обстрела Донецка ВСУ произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». В результате этого был ранен шестилетний ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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