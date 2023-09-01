ВСУ в День знаний обстреляли горно-технологический техникум в Донецке

01 сентября 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по техникуму в Донецке Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в День знаний первого сентября обстреляли здание горно-технологического техникума в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума», — сообщил в Telegram Кулемзин. Кроме того, ВСУ нанесли удары по домам по улицам Черногорская и Павлунского. Также первого сентября в результате обстрела Донецка ВСУ произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». В результате этого был ранен шестилетний ребенок.

Вооруженные силы Украины в День знаний первого сентября обстреляли здание горно-технологического техникума в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума», — сообщил в Telegram Кулемзин. Кроме того, ВСУ нанесли удары по домам по улицам Черногорская и Павлунского. Также первого сентября в результате обстрела Донецка ВСУ произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». В результате этого был ранен шестилетний ребенок.