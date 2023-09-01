ВСУ в День знаний обстреляли горно-технологический техникум в Донецке

ВСУ нанесли удар по техникуму в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины в День знаний первого сентября обстреляли здание горно-технологического техникума в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Петровского района по улице Дунаевского произошло прямое попадание в кровлю здания горно-технологического техникума», —
Также первого сентября в результате обстрела Донецка ВСУ произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». В результате этого был ранен шестилетний ребенок.
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