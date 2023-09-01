ВСУ тяжело ранили шестилетнего ребенка в ТРЦ «Донецк Сити»

Среди пострадавших в ТРЦ есть шестилетний ребенок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстреле ВСУ торгового центра в «Донецк Сити», по предварительным данным, пострадали более десяти человек, среди них — шестилетний ребенок. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).
«По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет», — сообщается в официальном
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити». Глава города также сообщал о повреждении хозяйственных помещений.
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