ВСУ тяжело ранили шестилетнего ребенка в ТРЦ «Донецк Сити»

При обстреле ВСУ «Донецк Сити» пострадали более десяти человек, включая ребенка

01 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Среди пострадавших в ТРЦ есть шестилетний ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ВСУ торгового центра в «Донецк Сити», по предварительным данным, пострадали более десяти человек, среди них — шестилетний ребенок. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). «По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет», — сообщается в официальном telegram-канале . Там отметили, что количество жертв может увеличиться. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити». Глава города также сообщал о повреждении хозяйственных помещений.

При обстреле ВСУ торгового центра в «Донецк Сити», по предварительным данным, пострадали более десяти человек, среди них — шестилетний ребенок. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). «По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет», — сообщается в официальном telegram-канале. Там отметили, что количество жертв может увеличиться. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити». Глава города также сообщал о повреждении хозяйственных помещений.