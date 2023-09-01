ВСУ тяжело ранили шестилетнего ребенка в ТРЦ «Донецк Сити»

При обстреле ВСУ «Донецк Сити» пострадали более десяти человек, включая ребенка
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Среди пострадавших в ТРЦ есть шестилетний ребенок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ торгового центра в «Донецк Сити», по предварительным данным, пострадали более десяти человек, среди них — шестилетний ребенок. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

«По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет», — сообщается в официальном telegram-канале. Там отметили, что количество жертв может увеличиться.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити». Глава города также сообщал о повреждении хозяйственных помещений.

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При обстреле ВСУ торгового центра в «Донецк Сити», по предварительным данным, пострадали более десяти человек, среди них — шестилетний ребенок. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). «По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет», — сообщается в официальном telegram-канале. Там отметили, что количество жертв может увеличиться. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити». Глава города также сообщал о повреждении хозяйственных помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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