01 сентября 2023

Офис Зеленского надеется получить гарантии безопасности от 51 страны

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Украина планирует сделать гарантами безопасности 51 страну, заявил Михаил Подоляк Фото:
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Украина планирует, чтобы 51 страна стала ее ключевыми гарантами безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, входящие в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона украинского канала.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, сейчас Украина ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами. Одними из них являются США, Франция и Великобритания, добавил Подоляк.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что страны G7 окончательно согласуют гарантии безопасности для Киева в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие гарантии нежизнеспособными.

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Украина планирует, чтобы 51 страна стала ее ключевыми гарантами безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, входящие в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона украинского канала. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, сейчас Украина ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами. Одними из них являются США, Франция и Великобритания, добавил Подоляк. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что страны G7 окончательно согласуют гарантии безопасности для Киева в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие гарантии нежизнеспособными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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