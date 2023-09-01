Офис Зеленского надеется получить гарантии безопасности от 51 страны

02 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Украина планирует сделать гарантами безопасности 51 страну, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует, чтобы 51 страна стала ее ключевыми гарантами безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, входящие в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона украинского канала. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, сейчас Украина ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами. Одними из них являются США, Франция и Великобритания, добавил Подоляк. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что страны G7 окончательно согласуют гарантии безопасности для Киева в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие гарантии нежизнеспособными.

Украина планирует, чтобы 51 страна стала ее ключевыми гарантами безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, входящие в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона украинского канала. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, сейчас Украина ведет переговоры по этому вопросу с несколькими странами. Одними из них являются США, Франция и Великобритания, добавил Подоляк. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что страны G7 окончательно согласуют гарантии безопасности для Киева в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие гарантии нежизнеспособными.