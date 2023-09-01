Пермский производитель собирается продавать алкоголь под новым товарным знаком

АО «Амбер Пермалко» подало заявку на регистрацию бренда «Сердце Пармы»

02 сентября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Под товарным знаком «Сердце Пармы» предприятие планирует выпускать напитки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский производитель алкоголя АО «Амбер Пермалко» подал заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». Под этим брендом предприятие планирует выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, следует из данных сервиса Znakoved. «Заявка была подана 14 августа, Роспатент пока не принял решение по ней. Из приложенной документации следует, что под этим брендом предприятие собирается выпускать биттеры, джин, пиво, ликеры, аперитивы, водку и безалкогольные напитки», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. В «Амбер Пермалко» подтвердили изданию факт подачи заявки. Ранее URA.RU писало, что акционеры «Амбер Пермалко» готовят собрание для избрания новых членов совета директоров. Собрание назначено на 4 сентября 2023 года.

Пермский производитель алкоголя АО «Амбер Пермалко» подал заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». Под этим брендом предприятие планирует выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, следует из данных сервиса Znakoved. «Заявка была подана 14 августа, Роспатент пока не принял решение по ней. Из приложенной документации следует, что под этим брендом предприятие собирается выпускать биттеры, джин, пиво, ликеры, аперитивы, водку и безалкогольные напитки», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. В «Амбер Пермалко» подтвердили изданию факт подачи заявки. Ранее URA.RU писало, что акционеры «Амбер Пермалко» готовят собрание для избрания новых членов совета директоров. Собрание назначено на 4 сентября 2023 года.