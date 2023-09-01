Минздрав раскрыл состояние 11 пассажиров, пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом, увезли в 23-ю и 36-ю больницы с травмами легкой и средней тяжести. В салоне находились 26 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«В автобусе находились 26 человек. Четверых пострадавших увезли в больницу №23, еще семерых — в 36-ю больницу с травмами легкой и средней тяжести», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области».
Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Прокуратура взяла дело под свой контроль.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.