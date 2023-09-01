01 сентября 2023

Минздрав раскрыл состояние 11 пассажиров, пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус с 25 пассажирами попал в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, автобус
По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и врезался в столб (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 11 пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом, увезли в 23-ю и 36-ю больницы с травмами легкой и средней тяжести. В салоне находились 26 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«В автобусе находились 26 человек. Четверых пострадавших увезли в больницу №23, еще семерых — в 36-ю больницу с травмами легкой и средней тяжести», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области».

Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Прокуратура взяла дело под свой контроль.

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В Екатеринбурге 11 пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом, увезли в 23-ю и 36-ю больницы с травмами легкой и средней тяжести. В салоне находились 26 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «В автобусе находились 26 человек. Четверых пострадавших увезли в больницу №23, еще семерых — в 36-ю больницу с травмами легкой и средней тяжести», — пишет telegram-канал «Министерство здравоохранения Свердловской области». Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Прокуратура взяла дело под свой контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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