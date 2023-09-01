Прокуратура сделала поблажку главе Екатеринбурга перед выборами

Большая прокурорская проверка в мэрии Екатеринбурга приостановлена

02 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

По одной из версий, Алексею Орлову помогли собственные связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская прокуратура приостановила большую проверку в администрации Екатеринбурга. По данным URA.RU, она возобновится после выборов в гордуму, намеченных на 9—10 сентября. О том, что группа ревизоров по поручению прокурора области Бориса Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные городские чиновники сказали, что не припомнят таких масштабов. Статья по теме Прокуроры заняли кабинеты в мэрии Екатеринбурга Один из источников URA.RU утверждает, что глава города Алексей Орлов вышел на руководство прокуратуры с просьбой приостановить проверку, мешающую спокойной подготовке ко дням голосования, после разговора со своим профильным замом Дмитрием Ноженко. «Он понял, насколько серьезна ситуация, и подключил связи. Проверку приостановили», — поделился собеседник. Другой источник уточнил, что, по его данным, все решило вмешательство окружных властей. Корреспондент направил Ноженко вопросы, ответы на момент публикации не поступили. Ранее один из собеседников агентства отмечал, что прокуроров интересует не только курируемому Ноженко комитет по товарному рынку, но и земельный комитет. Эта информация подтверждения пока не нашла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская прокуратура приостановила большую проверку в администрации Екатеринбурга. По данным URA.RU, она возобновится после выборов в гордуму, намеченных на 9—10 сентября. О том, что группа ревизоров по поручению прокурора области Бориса Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные городские чиновники сказали, что не припомнят таких масштабов. Один из источников URA.RU утверждает, что глава города Алексей Орлов вышел на руководство прокуратуры с просьбой приостановить проверку, мешающую спокойной подготовке ко дням голосования, после разговора со своим профильным замом Дмитрием Ноженко. «Он понял, насколько серьезна ситуация, и подключил связи. Проверку приостановили», — поделился собеседник. Другой источник уточнил, что, по его данным, все решило вмешательство окружных властей. Корреспондент направил Ноженко вопросы, ответы на момент публикации не поступили. Ранее один из собеседников агентства отмечал, что прокуроров интересует не только курируемому Ноженко комитет по товарному рынку, но и земельный комитет. Эта информация подтверждения пока не нашла.