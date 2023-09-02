Более 200 спортсменов из РФ и Беларуси допустили к чемпионату мира по борьбе

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European mixed team judo championships. Екатеринбург, борьба, дзюдо
26 спортсменов из России и Беларуси не допустили к соревнованиям из-за позиции по СВО Фото:

Международная федерация греко-римской борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) допустила 209 спортсменов из России и Республики Беларусь к участию в чемпионате мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В рамках подготовки к чемпионату мира среди взрослых 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку биографических данных и социальных сетей», — сообщается на сайте. Отмечается, что из 235 человек 26 спортсменов ее не прошли. Их не допустят к соревнованиям. Основная причина претензий к российским и белорусским спортсменам — поддержка спецоперации на Украине.

За несколько дней назад до этого бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация гимнастики (FIG) планирует сформировать условия для участия российских спортсменов в турнирах, передает RT. Спортивные международные организации начали бойкотировать спортсменов из РФ и Беларуси после начала СВО на Украине.

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Международная федерация греко-римской борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) допустила 209 спортсменов из России и Республики Беларусь к участию в чемпионате мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «В рамках подготовки к чемпионату мира среди взрослых 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку биографических данных и социальных сетей», — сообщается на сайте. Отмечается, что из 235 человек 26 спортсменов ее не прошли. Их не допустят к соревнованиям. Основная причина претензий к российским и белорусским спортсменам — поддержка спецоперации на Украине. За несколько дней назад до этого бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация гимнастики (FIG) планирует сформировать условия для участия российских спортсменов в турнирах, передает RT. Спортивные международные организации начали бойкотировать спортсменов из РФ и Беларуси после начала СВО на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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