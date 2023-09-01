В Челябинске из-за непогоды досрочно закрылись кинопоказы под открытым небом

Из-за ливня отменили последний кинопоказ в парке Гагарина
В Челябинске из-за дождя досрочно завершился сезон кинопоказов под открытым небом. Об этом сообщили в городском управлении культуры.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями кинопоказ в парке культуры и отдыха имени Гагарина сегодня не состоится. Сезон показов „КиноЛето-2023“ под открытым небом закрыт», — сообщается в telegram-канале управления.
Дождливая погода установилась в Челябинске с понедельника. В пятницу, 1 сентября, из-за непогоды были отменены школьные линейки в некоторых городах региона.
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