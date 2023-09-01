01 сентября 2023

В Челябинске из-за непогоды досрочно закрылись кинопоказы под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
Из-за ливня отменили последний кинопоказ в парке Гагарина Фото:

В Челябинске из-за дождя досрочно завершился сезон кинопоказов под открытым небом. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями кинопоказ в парке культуры и отдыха имени Гагарина сегодня не состоится. Сезон показов „КиноЛето-2023“ под открытым небом закрыт», — сообщается в telegram-канале управления.

Дождливая погода установилась в Челябинске с понедельника. В пятницу, 1 сентября, из-за непогоды были отменены школьные линейки в некоторых городах региона.

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В Челябинске из-за дождя досрочно завершился сезон кинопоказов под открытым небом. Об этом сообщили в городском управлении культуры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями кинопоказ в парке культуры и отдыха имени Гагарина сегодня не состоится. Сезон показов „КиноЛето-2023“ под открытым небом закрыт», — сообщается в telegram-канале управления. Дождливая погода установилась в Челябинске с понедельника. В пятницу, 1 сентября, из-за непогоды были отменены школьные линейки в некоторых городах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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