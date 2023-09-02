Лия Ахеджакова объяснила свой выход на сцену с флагом Украины

Ахеджакова: флаг Украины на сцене мне подсунул провокатор
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Прощание с Валентином Гафтом в Театре «Современник». Москва, ахеджакова лия
Лия Ахеджакова оправдалась за украинский флаг Фото:

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг на сцене ей подсунул провокатор. Она отметила, что найти этого человека не удалось.

«Мне какой-то провокатор вместо цветов подсунул флаг Украины. Это было в Бремене во время поклона. Этого человека мы не смогли найти», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на слова Ахеджаковой.

Силовики проверят Ахеджакову по статье о дискредитации российской армии из-за этого инцидента. Обращение с просьбой начать проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.

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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг на сцене ей подсунул провокатор. Она отметила, что найти этого человека не удалось. «Мне какой-то провокатор вместо цветов подсунул флаг Украины. Это было в Бремене во время поклона. Этого человека мы не смогли найти», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на слова Ахеджаковой. Силовики проверят Ахеджакову по статье о дискредитации российской армии из-за этого инцидента. Обращение с просьбой начать проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ранее он призывал возбудить против актрисы три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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