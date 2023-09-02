02 сентября 2023

В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: ЦБ повысит ключевую ставку из-за роста инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк рф
В августе Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12% Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране ускорится инфляция. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Главный фактор — это инфляция. Показатель 100 рублей за доллар — психологический. Он влияет на настроение людей и бизнеса. А настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — сказал Анатолий Аксаков.

При этом, отметил депутат Госдумы, Центробанк также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — отметил Аксаков.

Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. На этом фоне дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц, подсчитали аналитики.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране ускорится инфляция. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Главный фактор — это инфляция. Показатель 100 рублей за доллар — психологический. Он влияет на настроение людей и бизнеса. А настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — сказал Анатолий Аксаков. При этом, отметил депутат Госдумы, Центробанк также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — отметил Аксаков. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. На этом фоне дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц, подсчитали аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...