В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: ЦБ повысит ключевую ставку из-за роста инфляции

03 сентября 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

В августе Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12% Фото: Антон Белицкий новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране ускорится инфляция. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Главный фактор — это инфляция. Показатель 100 рублей за доллар — психологический. Он влияет на настроение людей и бизнеса. А настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — сказал Анатолий Аксаков. При этом, отметил депутат Госдумы, Центробанк также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — отметил Аксаков. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. На этом фоне дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц, подсчитали аналитики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране ускорится инфляция. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Главный фактор — это инфляция. Показатель 100 рублей за доллар — психологический. Он влияет на настроение людей и бизнеса. А настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — сказал Анатолий Аксаков. При этом, отметил депутат Госдумы, Центробанк также будет сдерживать снижение курса рубля, если оно начнется. «У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный Банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки», — отметил Аксаков. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. На этом фоне дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят в среднем 100—150 миллиардов рублей в месяц, подсчитали аналитики.