В Челябинске вновь отменили концерт Панайотова

03 сентября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Александр Панайотов вновь отменил свой концерт в Челябинске Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинске вновь отменили концерт певца Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Об этом сообщили в городских зрелищных кассах. «Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт «Кассы.ру». Ранее в Челябинске уже отменяли концерт Панайотова, запланированный на 26 апреля. Шоу должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. URA.RU связалось с менеджером певца для уточнения причин отмены концертов, к моменту подготовки новости ответ от него не последовал.

В Челябинске вновь отменили концерт певца Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Об этом сообщили в городских зрелищных кассах. «Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт «Кассы.ру». Ранее в Челябинске уже отменяли концерт Панайотова, запланированный на 26 апреля. Шоу должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. URA.RU связалось с менеджером певца для уточнения причин отмены концертов, к моменту подготовки новости ответ от него не последовал.