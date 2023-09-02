02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Челябинске вновь отменили концерт Панайотова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Александр Панайотов вновь отменил свой концерт в Челябинске Фото:

В Челябинске вновь отменили концерт певца Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Об этом сообщили в городских зрелищных кассах.

«Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт «Кассы.ру».

Ранее в Челябинске уже отменяли концерт Панайотова, запланированный на 26 апреля. Шоу должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. URA.RU связалось с менеджером певца для уточнения причин отмены концертов, к моменту подготовки новости ответ от него не последовал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вновь отменили концерт певца Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Об этом сообщили в городских зрелищных кассах. «Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт «Кассы.ру». Ранее в Челябинске уже отменяли концерт Панайотова, запланированный на 26 апреля. Шоу должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. URA.RU связалось с менеджером певца для уточнения причин отмены концертов, к моменту подготовки новости ответ от него не последовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...