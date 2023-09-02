В Челябинске вновь отменили концерт Панайотова

В Челябинске вновь отменили концерт певца Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Об этом сообщили в городских зрелищных кассах.
«Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт «Кассы.ру».
Ранее в Челябинске уже отменяли концерт Панайотова, запланированный на 26 апреля. Шоу должно было состояться в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. URA.RU связалось с менеджером певца для уточнения причин отмены концертов, к моменту подготовки новости ответ от него не последовал.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.