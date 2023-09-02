Мошенники под видом врачей сообщили семье Янина о его смерти

Жена Янина: мошенники сообщили семье о смерти актера

03 сентября 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Фейковую информацию о смерти Янина сообщили мошенники Фото: Московец Илья © URA.RU Мошенники представлялись врачами научно-исследовательского института имени Склифосовского и сообщили о смерти актера Алексея Янина. Об этом заявила супруга актера Дарья. «Это мошенники. Мне сейчас позвонили, разговаривала с главным врачом Склифосовского института. Он сказал, что они, естественно, проводили сегодня полную проверку. Это не их сотрудники, это мошенники, от которых сегодня был такой же звонок другим жертвам, такого же характера», — передает слова Дарьи Яниной РЕН ТВ. Ранее появилась недостоверная информация, что актер Алексей Янина скончался в возрасте 40 лет. Позднее Дарья Янина заявила, что на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

Мошенники представлялись врачами научно-исследовательского института имени Склифосовского и сообщили о смерти актера Алексея Янина. Об этом заявила супруга актера Дарья. «Это мошенники. Мне сейчас позвонили, разговаривала с главным врачом Склифосовского института. Он сказал, что они, естественно, проводили сегодня полную проверку. Это не их сотрудники, это мошенники, от которых сегодня был такой же звонок другим жертвам, такого же характера», — передает слова Дарьи Яниной РЕН ТВ. Ранее появилась недостоверная информация, что актер Алексей Янина скончался в возрасте 40 лет. Позднее Дарья Янина заявила, что на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии.