02 сентября 2023

В Ростовской области погиб ребенок в результате опрокидывания машины

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего Фото:

При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

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При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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