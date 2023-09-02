В Ростовской области погиб ребенок в результате опрокидывания машины

При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.
«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области.
Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.
При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.