В Ростовской области погиб ребенок в результате опрокидывания машины

03 сентября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

При ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопский в Ростовской области погиб 10-летний ребенок, еще двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Еще двух пассажиров 1988 и 1962 года рождения доставили в больницу, добавили в ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 сентября примерно в 18:35. Водитель не справился с управлением, съехал в обочину и автомобиль перевернулся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.