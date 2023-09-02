02 сентября 2023

Движение по Крымскому мосту приостановлено

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Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие Фото:
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Движение по Крымскому мосту в ночь на 3 сентября временно приостановлено. Информацию передает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Причина остановки движения пока не раскрывается.

Обновлено в 4:16 по Москве: движение по Крымскому мосту возобновлено. Приостановка движения продлилась около 24 минут.

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Движение по Крымскому мосту в ночь на 3 сентября временно приостановлено. Информацию передает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Причина остановки движения пока не раскрывается. Обновлено в 4:16 по Москве: движение по Крымскому мосту возобновлено. Приостановка движения продлилась около 24 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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