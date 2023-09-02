Движение по Крымскому мосту приостановлено

03 сентября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Движение по Крымскому мосту в ночь на 3 сентября временно приостановлено. Информацию передает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Причина остановки движения пока не раскрывается. Обновлено в 4:16 по Москве: движение по Крымскому мосту возобновлено. Приостановка движения продлилась около 24 минут.

Движение по Крымскому мосту в ночь на 3 сентября временно приостановлено. Информацию передает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Причина остановки движения пока не раскрывается. Обновлено в 4:16 по Москве: движение по Крымскому мосту возобновлено. Приостановка движения продлилась около 24 минут.