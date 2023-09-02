Россиянам рассказали, сколько ждать стабилизации рубля

Финансовый аналитик Григорьев: стабилизация рубля займет от 1 до 3 месяцев

03 сентября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Введение валютных ограничений положительно повлияет на курс рубля, заявил Владимир Григорьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стабилизация рубля при валютных ограничениях может занять от одного до трех месяцев, а в случае применения других мер — до года. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. «Я думаю, что стабилизация рубля при валютных ограничениях займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», — передает слова Григорьева «Лента.ру». Он добавил, что введение валютных ограничений может быстро стабилизировать российский финансовый рынок и укрепить курс рубля. Эксперт отмечает, что в марте прошлого года Центробанк РФ с помощью таких ограничений смог быстро вернуть стабильность и укрепить рубль за полтора месяца. Григорьев полагает, что без таких мер российская экономика в ближайшем будущем не сможет полностью функционировать. Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко заявил, что Банк России обладает достаточными возможностями для управления курсом рубля, но применяет их слишком мягко. Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в свою очередь добавил, что рубль не будет укрепляться, пока регулятор не изменит свою кредитно-денежную политику. Он отмечает, что сохранение высокой ключевой ставки не позволяет рассчитывать на остановку падения рубля, передает «Царьград». Текущий курс рубля к доллару и евро также указывает на вливание валюты на внутренний рынок, сообщает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стабилизация рубля при валютных ограничениях может занять от одного до трех месяцев, а в случае применения других мер — до года. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. «Я думаю, что стабилизация рубля при валютных ограничениях займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», — передает слова Григорьева «Лента.ру». Он добавил, что введение валютных ограничений может быстро стабилизировать российский финансовый рынок и укрепить курс рубля. Эксперт отмечает, что в марте прошлого года Центробанк РФ с помощью таких ограничений смог быстро вернуть стабильность и укрепить рубль за полтора месяца. Григорьев полагает, что без таких мер российская экономика в ближайшем будущем не сможет полностью функционировать. Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко заявил, что Банк России обладает достаточными возможностями для управления курсом рубля, но применяет их слишком мягко. Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в свою очередь добавил, что рубль не будет укрепляться, пока регулятор не изменит свою кредитно-денежную политику. Он отмечает, что сохранение высокой ключевой ставки не позволяет рассчитывать на остановку падения рубля, передает «Царьград». Текущий курс рубля к доллару и евро также указывает на вливание валюты на внутренний рынок, сообщает Pravda.Ru.