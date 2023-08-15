В Госдуме раскритиковали меры ЦБ по стабилизации рубля

Депутат Кравченко назвал мягкими действия ЦБ по стабилизации рубля
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Центробанк боится навредить, активно регулируя курс рубля, считает Денис Кравченко Фото:

Центробанк обладает обширными рычагами для управления курсом рубля, но использует их слишком мягко. Об этом заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Повторюсь, что сегодня Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны, это вызвано уверенностью устойчивости нашей экономики, с другой — принципом „не навреди“», — рассказал Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру».

На протяжении нескольких дней Госдума критикует решение ЦБ РФ внепланово повысить ключевую ставку. Экстренные меры пришлось принять из-за падения рубля. Теперь ключевая ставка составляет 12%. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов просил российского главу регулятора Эльвиру Набиуллину объяснить причины падения рубля. Центробанк объяснил, что годовая инфляция не превысит 6,5%.

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Центробанк обладает обширными рычагами для управления курсом рубля, но использует их слишком мягко. Об этом заявил депутат Госдумы Денис Кравченко. «Повторюсь, что сегодня Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны, это вызвано уверенностью устойчивости нашей экономики, с другой — принципом „не навреди“», — рассказал Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру». На протяжении нескольких дней Госдума критикует решение ЦБ РФ внепланово повысить ключевую ставку. Экстренные меры пришлось принять из-за падения рубля. Теперь ключевая ставка составляет 12%. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов просил российского главу регулятора Эльвиру Набиуллину объяснить причины падения рубля. Центробанк объяснил, что годовая инфляция не превысит 6,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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